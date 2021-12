Jakie zdarzenie przesądza o tym czy przedsiębiorca dokonał wykupu samochodu w 2021 roku? Czy jest to data wystawienia faktury, data przelewu, dzień aneksowania umowy leasingowej czy może ponownej rejestracji pojazdu? Czasu jest bardzo mało, a błąd w tym zakresie może okazać się bardzo kosztowny - ostrzega Carsmile.

Przeczytaj także: Wykup auta z leasingu przed Polskim Ładem: czy warto i jak to zrobić?

Leasing najpopularniejszy

Kliknij, aby powiekszyć fot. gstockstudio - Fotolia.com Wykup samochodu z leasingu jeszcze w 2021 r. Jaka data się liczy? Transakcja wcześniejszego wykupu auta pociąga za sobą szereg formalności i zdarzeń: złożenie wniosku w firmie leasingowej, wycenę samochodu przez leasingodawcę, przelew środków, aneksowanie umowy, wystawienie faktury czy wreszcie przerejestrowanie auta. Która z nich jest decydująca dla zachowania terminu grudniowego?

Wiele formalności, która data się liczy?

Na rynku krąży wiele opinii na ten temat. Nawet osoby związane z branżą motoryzacyjną czy sektorem finansowym mają problem ze wskazaniem, które zdarzenie jest decydujące dla określenia daty wykupu. Błąd w tym zakresie może kosztować przedsiębiorcę kilkanaście tysięcy złotych, a czasu do końca roku zostało bardzo mało – przyznaje Łukasz Domański z Carsmile.

Tej daty należy dopilnować

Uwaga na dokumenty

Jeśli przedsiębiorca nie będzie posiadał aneksu lub porozumienia, to decydująca będzie data sprzedaży samochodu ujęta na fakturze. Dlatego trzeba upewnić się, że jest to data grudniowa. Nie musi być ona tożsama z datą wystawienia faktury – wyjaśnia ekspert inFakt.

Formalności krok po kroku

Przeczytaj także: Prywatna sprzedaż firmowego samochodu osobowego w PIT

Przedsiębiorca, który chce zachować tzw. prawa nabyte, czyli możliwość odsprzedaży leasingowanego auta po upływie 6 miesięcy od dokonania tzw. wykupu prywatnego , powinien sfinalizować tę transakcję przed końcem grudnia. Taką opinię przedstawił m.in. doradca podatkowy Piotr Juszczyk z inFakt. W styczniu zacznie obowiązywać Polski Ład – kto nie zdąży z wykupem, będzie zobowiązany do zapłaty podatku PIT oraz składki zdrowotnej jeśli sprzeda samochód przed upływem przez 6 lat od wycofania pojazdu z działalności gospodarczej.W Polsce ok. 75% nowych aut kupowanych jest „na firmę” (z obecnych preferencji podatkowych korzystają w szczególności drobni przedsiębiorcy), a leasingiem finansowana jest ponad połowa firmowych zakupów nowych samochodów osobowych. Tylko w trzech pierwszych kwartałach 2021 r. firmy leasingowe sfinansowały zakup samochodów osobowych na kwotę ponad 25 miliardów złotych – przypomina Carsmile.Co zrobić, aby dokonując wcześniejszego wykupu auta mieć pewność, że przeprowadziło się go w taki sposób, że termin grudniowy został dochowany? Taka transakcja pociąga za sobą szereg formalności i zdarzeń: złożenie wniosku w firmie leasingowej, wycenę samochodu przez leasingodawcę, przelew środków, aneksowanie umowy, wystawienie faktury czy wreszcie przerejestrowanie auta. Która z nich jest decydująca dla zachowania terminu grudniowego i na którą będzie ewentualnie patrzył urząd skarbowy?Sprawę rozstrzyga Piotr Juszczyk, doradca podatkowy inFakt.– wyjaśnia ekspert.Może się jednak zdarzyć, że przedsiębiorca nie otrzyma takiego dokumentu. Co w takiej sytuacji będzie decydowało o tym, czy auto zostało wykupione pod rządami starych przepisów?Co powinien zrobić przedsiębiorca, który jeszcze nie rozpoczął procedury wykupu?– informuje Marcin Szulc z Cofidis. Według szacunków Carsmile, będzie się to wiązało z koniecznością zapłaty prowizji, która na rynku waha się w granicach 700-900 zł netto.W odpowiedzi na wniosek leasingodawca przedstawi wartość wykupu i najprawdopodobniej wystawi fakturę proforma. Powinniśmy też otrzymać aneks lub porozumienie rozwiązujące umowę przed terminem. Po dokonaniu przelewu otrzymamy fakturę. Po wykupie mamy 30 dni na przerejestrowanie pojazdu.