Zapłata na rachunek wirtualny a koszty podatkowe 2020

Dokonanie płatności z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz dostawcy będącego czynnym podatnikiem VAT, na jego indywidualny rachunek bankowy tzw. wirtualny rachunek bankowy, który połączony jest z bankowym rachunkiem rozliczeniowym dostawcy znajdującym się na wykazie VAT, nie pozbawia nabywcy kosztów podatkowych - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 07.10.2019 r. nr 0111-KDIB1-1.4010.330.2019.1.MF.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Kliknij, aby powiekszyć fot. apops - Fotolia.com Rachunki wirutalne nie pozbawiają kosztów Zapłata na rachunek wirtualny dostawcy za fakturę opiewającą na wartość przekraczającą 15.000 zł, mimo że rachunku tego nie ma na białej liście VAT, może stanowić podatkowy koszt uzyskania przychodu w 2020 r. Warunkiem tutaj jednak jest to, aby taki rachunek wirtualny był przypisany do rachunku rozliczeniowego dostawcy znajdującego się na białej liście.

Wnioskodawca nabywa towary i usługi od czynnych podatników VAT, za które zapłaty reguluje na rachunki bankowe dostawców (są to m.in. usługi telekomunikacyjne czy za energię elektryczną). Dostawcy tacy przypisują wnioskodawcy indywidualne numery rachunków bankowych (tzw. wirtualne rachunki bankowe ), które są połączone z numerem rachunku bankowego dostawcy, o którym jest mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 Prawa bankowego. Taki rachunek rozliczeniowy jest zgłoszony w wykazie podatników VAT . W wykazie tym nie ma natomiast numerów kont wirtualnych rachunków bankowych (te nie są bowiem rachunkami rozliczeniowymi).Wnioskodawca wyjaśnił, że po dokonaniu przelewu na tzw. wirtualny rachunek bankowy dostawcy, te środki pieniężne trafiają na rachunek bankowy, na którym dostawca może nimi dysponować tj. na bankowy rachunek rozliczeniowy.Wnioskodawca zadał pytanie, czy w przypadku zapłaty na takie rachunki wirtualne za faktury, których wartość przekracza 15.000 zł, będzie uprawniony do zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodu? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów