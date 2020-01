Dotacje na rozwój firmy: opracowanie dokumentacji jak koszty podatkowe

Podatnicy podatku dochodowego ubiegają się często o różnego rodzaju dotacje z budżetu państwa, w celu sfinansowania planowanych inwestycji. Uzyskanie dotacji obwarowane jest jednak zazwyczaj pewnymi warunkami, takimi jak przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, czy złożenie stosownego wniosku. W celu spełnienia tych warunków, warto skorzystać z usług profesjonalnego doradcy, specjalizującego się w pomocy w uzyskiwaniu tego typu funduszy. Rozwiązanie to pozwoli uniknąć komplikacji związanych z niedopełnieniem jakichś formalności, co zwiększy szanse na uzyskanie środków. Dodatkowym atutem takiego rozwiązania jest fakt, że wynagrodzenie doradcy podatnik może zaliczyć do koszów uzyskania przychodów.

Nabycie takich usług nie wykazuje bezpośredniego związku z osiąganiem przychodów przez podatnika, wydatki na ten cel powinny zatem zostać potraktowane jako koszty pośrednie, związane z całokształtem prowadzonej przez podatnika działalności, a więc jako koszty ponoszone w celu zachowania (zabezpieczenia) źródła przychodów (por. interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 21.10.2016 r., znak 1462-IPPB6.4510.493.2016.1.AG oraz interpretacje indywidualne Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 12.09.2016 r., znak ILPB3/423-166/12/16-S/EK i z 22.07.2012 r., znak ILPB3/423-166/12-3/EK).



Dlatego też moment rozpoznania poniesionych z tego tytułu kosztów powinien zostać określony na podstawie art. 15 ust. 4d ustawy o PDOP (por. interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 1.12.2017 r., znak: 0111-KDIB1-3.4010.415.2017.1.MBD). W świetle przywołanego przepisu, koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami są potrącalne w dacie ich poniesienia.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Alexander Raths - Fotolia.com Opracowanie wniosku o dotację jest kosztem firmy Przy korzystaniu z różnego rodzaju dotacji konieczne jest opracowanie odpowiedniej dokumentacji. Na ogół czynności te są powierzane wyspecjalizowanym podmiotom zewnętrznym. Wypłacone im wynagrodzenie z tego tytułu stanowi pośredni koszt uzyskania przychodu prowadzonego biznesu - o ile nie jest pokryte ze środków otrzymanych z takiej dotacji.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej jako ustawa o PDOP), do kosztów uzyskania przychodów należą wszelkie wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia ich źródeł. Jako kosztów podatkowych nie uznaje się jednakże tych wydatków, które zostały wprost wskazane przez ustawodawcę w art. 16 ust. 1 ustawy o PDOP.Wydatki ponoszone w celu uzyskania dotacji, na sfinansowanie inwestycji związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą , w zakresie w jakim obejmują one koszt zlecenia zewnętrznemu podmiotowi opieki nad procedurą aplikacyjną dotyczącą pozyskania finansowania wykazują związek z przychodami podatnika, w związku z czym należy uznać, że spełniają przesłanki uznania za koszty uzyskania przychodów, o których mowa w wart. 15 ust. 1 ustawy o PDOP.Jednocześnie, w kontekście kosztów związanych z nabyciem usług doradztwa, poniesionych w procesie pozyskiwania dofinansowania należy zwrócić uwagę na przepis art. art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy o PDOP, zgodnie z którym nie zalicza się do kosztów uzyskania przychodów wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 14a, 23, 24, 42, 47, 48, 52, 53, 54a, 55, 56 i 59 ustawy o PODP (m.in. z dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, czy dotacji otrzymanych od agencji rządowych lub agencji wykonawczych).Powyższe oznacza, żeOpierając się na rozwiązaniu zawartym w art. 15 ust. 4i ustawy o PDOP, podatnik zobowiązany będzie do zmniejszenia zrefundowanych kosztów uzyskania przychodów na bieżąco, tj. w miesiącu otrzymania dokumentu, z którego wynika przyczyna korekty, np. umowy, decyzji lub innego dokumentu z którego wynika przyznanie podatnikowi dotacji (zob. interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 8.03.2018 r., znak 0111-KDIB1-3.4010.6