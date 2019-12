Dotacja na otwarcie firmy w kosztach podatkowych?

Zakup wyposażenia firmy oraz surowców i materiałów wykorzystywanych w działalności podstawowej firmy ze środków finansowych otrzymanych z Funduszu Pracy na otwarcie działalności, może być zaliczony w ciężar kosztów uzyskania przychodu - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 16.12.2019 r. nr 0115-KDIT3.4011.357.2019.1.JŁ.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Kliknij, aby powiekszyć fot. apops - Fotolia.com Wyposażenie firmy i materiały z dotacji w kosztach podatkowych W podatku dochodowym nie ma znaczenia, czy zakup wyposażenia firmy oraz jej materiałów/towarów został dokonany ze środków własnych czy ze środków pochodzących z dofinansowania - dla potrzeba ich zaliczenia w ciężar kosztów podatkowych. Warunkiem jednakże jest to, aby zakupy te służyły działalności gospodarczej.

W 2019 r. wnioskodawca otrzymał jednorazowo z Funduszu Pracy środki na podjęcie działalności gospodarczej w kwocie 19,500 zł. Dotacja została zrealizowana w ramach EFS - Program Operacyjny. Udzielone dofinansowanie stanowi pomoc de minimis.Dofinansowanie otrzymano na działalność w branży fryzjerskiej. Zainteresowany nie dokona rejestracji jako czynny podatnik VAT, zaś podatek dochodowy będzie rozliczał na zasadach ogólnych, zaprowadzając podatkową księgę przychodów i rozchodów . Otrzymana dotacja zostanie przeznaczona na zakup następujących składników majątku (wszystkie będą udokumentowane fakturami):1. środki do makijażu (kosmetyki, półprodukty) o wartości 1.941,37 zł brutto,2. akcesoria do makijażu (pędzle) o wartości 660 zł brutto,3. produkty fryzjerskie (środki pielęgnacyjne, kosmetyki) o wartości 2.522,35 zł brutto,4. akcesoria i maszyny fryzjerskie (sprzęty elektryczne) o wartości 4.572,97 zł brutto,5. produkty do manicure (kosmetyki) o wartości 4.662,07 zł brutto,6. akcesoria i maszyny do manicure (sprzęt) o wartości 2.136,24 zł brutto,7. środki do dezynfekcji o wartości 160 zł brutto,8. tablet IPAD o wartości 1.895 zł brutto,9. maszyna do dezynfekcji (sterylizator) o wartości 200 zł brutto,10. lampa kosmetyczno-fryzjerska o wartości 400 zł brutto,11. kufer kosmetyczno-fryzjerski o wartości 350 zł brutto,Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymana dotacja jest zwolniona z podatku. Zakupionych urządzeń wnioskodawca nie zaliczy do środków trwałych z uwagi na ich wartość. Zainteresowany zadał pytanie, czy zakupy te może jednak zaliczyć w ciężar kosztów uzyskania przychodu? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów