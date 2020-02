Ulga rehabilitacyjna tylko za okres niepełnosprawności

Wydatki rehabilitacyjne dopiero od daty orzeczenia

Niezbędnym warunkiem do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej jest posiadanie przez osobę niepełnosprawną orzeczenia o zakwalifikowaniu jej do jednego z trzech stopni niepełnosprawności bądź posiadanie decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną. Odliczeniu podlegają jedynie te wydatki, które będą poniesione od dnia wskazanego w orzeczeniu jako data ustalenia stopnia niepełnosprawności.