Ulga rehabilitacyjna tylko na leki przepisane przez lekarza specjalistę

Ulga na leki zalecane przez specjalistę

Dzięki uldze rehabilitacyjnej osoby niepełnosprawne w rocznym PIT mogą m.in. odliczyć wydatki na leki. Które konkretnie? – te przepisane przez lekarza specjalistę do stosowania stałego bądź czasowego i to nawet wówczas, gdy nie dotyczą one ściśle schorzenia, w związku z którym została orzeczona niepełnosprawność.