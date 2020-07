Wymiana pieca węglowego na gazowy w uldze rehabilitacyjnej

Wydatki na wymianę pieca węglowego na gazowy stanowią wydatki poniesione na adaptację i wyposażenie lokalu mieszkalnego, odpowiadające potrzebom wynikającym z niepełnosprawności syna wnioskodawcy, a w konsekwencji mogą być odliczone od dochodu wnioskodawcy jako wydatki poniesione na cele rehabilitacyjne - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 10.07.2020 r. nr 0115-KDIT2.4011.361.2020.2.RS.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Kliknij, aby powiekszyć fot. Minerva Studio - Fotolia.com Kocioł gazowy obniży podatek osoby niepełnosprawnej Gdy niepełnosprawność dziecka wymaga całodobowej opieki i nadzoru oraz wywołuje zaburzenia rozwojowe o charakterze neurologicznym, wskutek których nie rozumie on zagrożeń występujących w środowisku w którym funkcjonuje, np. zagrożeń ze strony ognia, wymianę pieca węglowego na gazowy (bezpieczny dla niego) można rozliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej.

Wnioskodawca mieszka z żoną oraz dwoma nieletnimi synami w mieszkaniu własnościowym w tzw. starym budownictwie. Mieszkanie jest ogrzewane starym piecem c.o. na węgiel. Piec ten służy również do grzania wody użytkowej.Żona wnioskodawcy pracuje na pełny etat, a starszy syn chodzi do szkoły. Sam zainteresowany jest rencistą i opiekuje się w młodszym (6 lat), niepełnosprawnym synem, który wymaga stałego nadzoru, opieki oraz intensywnej terapii i rehabilitacji (zajęcia w ramach wczesnego wspomagania w szkole specjalnej oraz zajęcia terapeutyczne prowadzone przez prywatnych terapeutów, a także wizyty u lekarzy specjalistów co skutkuje co najmniej 2 lub 3 – krotnymi wyjazdami w tygodniu poza miejsce zamieszkania). Nadto syn wymaga stałych i cyklicznych tygodniowych wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne. Nie może tez zostawać sam. Jego stan niepełnosprawności powoduje brak możliwości oceny zagrożeń.U wnioskodawcy zdiagnozowano natomiast cukrzycę typu I (też jest osobą niepełnosprawną ) wymagającą stałego kilkukrotnego w ciągu doby wlewu insuliny i stałej opieki w poradni diabetologicznej. Natężenie terapii syna, tj. rozjazdy na zajęcia, do lekarzy, praca żony na pełny etat a także postępująca cukrzyca stanowią poważne obciążenie dla wnioskodawcy w codziennym wykonywaniu obowiązków i opieki nad niepełnosprawnym synem. Uciążliwy jest zwłaszcza okres zimowy (grzewczy), kiedy to z uwagi na powyższe dochodzi do „zagotowania” pieca lub jego wygaśnięcia oraz strach, aby niepełnosprawny syn nie zrobił sobie krzywdy. Dlatego też została podjęta decyzja o wymianie pieca na kocioł gazowy i zapewnienia minimalnego komfortu życia.Wnioskodawca zadał pytanie, czy wymianę pieca w 2020 r. może rozliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej , jako wydatki poniesione na cele adaptacji mieszkania dla potrzeb osób niepełnosprawnych? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów