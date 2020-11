Ulga rehabilitacyjna: opieka nad osobą niepełnosprawną

W ramach ulgi rehabilitacyjnej można odliczyć wydatki poniesione na opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa. Ulga nie obejmuje opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem do ukończenia 16 roku życia - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 03.11.2020 r. nr 0115-KDIT2.4011.631.2020.1.MM.

Przeczytaj także: Dochody niepełnosprawnego dziecka wykluczają ulgę rehabilitacyjną u rodzica

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Przeczytaj także: Ulga rehabilitacyjna tylko na leki przepisane przez lekarza specjalistę

Wnioskodawczyni posiada niepełnosprawnego syna , który urodził się w maju 2008 r. Posiada on orzeczenie o niepełnosprawności wydane do 16 roku życia. W latach 2016-2019 syn korzystał ze specjalistycznych usług opiekuńczych, na które zainteresowana dokonywała wpłat do Ośrodka Pomocy Społecznej, który w decyzji przyznał świadczenie odpłatne w formie specjalistycznych usług opiekuńczych.Zakres tych usług obejmuje:I. Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych dla samodzielnego życia, w tym zwłaszcza:a. kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania i motywowania do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych, w szczególności takich jak: samoobsługa, zwłaszcza wykonywanie czynności gospodarczych i porządkowych, w tym umiejętności utrzymania i prowadzenia domu, dbałość o higienę i wygląd, utrzymywanie kontaktów z domownikami, w miejscu nauki i pracy oraz ze społecznością lokalną – wspólne organizowanie oraz spędzanie czasu wolnego, korzystanie z usług różnych instytucji,b. interwencje i pomoc w życiu w rodzinie, w tym: pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych – poradnictwo specjalistyczne, interwencje kryzysowe, wsparcie psychologiczne, rozmowy terapeutyczne – ułatwianie dostępu do edukacji i kultury, doradztwo, koordynacja działań innych służb na rzecz rodziny, której członkiem jest osoba uzyskująca pomoc w formie specjalistycznych usług – kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi – współpraca z rodziną, kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej, niepełnosprawnej.II. Rehabilitacja fizyczna i usprawnienie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1373 ze zm.),a. współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług.Wnioskodawczyni zadała pytanie, czy w rozliczeniach podatkowych za lata 2016-2019 może w ramach ulgi rehabilitacyjnej odliczyć kwoty wpłacane na usługi opiekuńcze specjalistyczne (posiada zaświadczenie o dokonanych wpłatach)? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów