Ulga termomodernizacyjna: właścicielem domu nie trzeba być cały rok

Ulga termomodernizacyjna dotyczy jedynie budynków, które już istnieją. Wystarczające jest przy tym, aby podatnik był współwłaścicielem budynku na dzień dokonania odliczenia - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 21.02.2020 r. nr 0115-KDIT3.4011.380.2019.4.AWO.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Kliknij, aby powiekszyć fot. mirpic - Fotolia.com Nowa ulga na termomodernizację domu Aby skorzystać z ulgi mieszkaniowej trzeba ponieść określone wydatki na termomodernizację budynku oraz być co najmniej współwłaścicielem budynku mieszkalnego. Ulga obejmuje jedynie termomodernizację budynków już istniejących. Nie trzeba przy tym być właścicielem takiego budynku przez cały rok.

Budynek jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej został oddany do użytku w dniu 4 lipca 2019 r. Wnioskodawca stał się jego współwłaścicielem od dnia 18 lipca 2019 r. Wnioskodawca poniósł koszt zakupu usługi montażu kotła gazowego kondensacyjnego i armatury dodatkowej, udokumentowane fakturą VAT z dnia 25 kwietnia 2019 r. Montaż urządzeń miał miejsce 19 grudnia 2019 r. – w maju, z uwagi na korzystne ceny, nastąpił jedynie zakup urządzeń oraz wystawienie faktury przez hydraulika.Nadto w domu trwają prace związane z montażem systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego. Do końca 2019 r. jednakże z uwagi na to, że prace jeszcze trwały, faktury nie zostały wystawione. Faktura taka zostanie wystawiona dopiero w 2020 r. po zakończeniu robót.Wnioskodawca zadał pytanie, czy pomimo tego że nie jest współwłaścicielem budynku przez cały rok, może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej z tytułu poniesionych wydatków na montaż kotła gazowego kondensacyjnego i armatury dodatkowej, udokumentowany fakturą VAT z dnia 25 kwietnia 2019 r., oraz montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów