Sprzedaż domu w spadku w podatku dochodowym

W przypadku zbycia nieruchomości nabytej w drodze spadku, pięcioletni okres ważny dla powstania źródła przychodu w podatku dochodowym, jest liczony od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości przez spadkodawcę - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 06.03.2020 r. nr 0115-KDIT3.4011.477.2019.2.AWO.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Wskutek śmierci jednego z małżonków, drugi nie nabywa po nim na nowo majątku wchodzącego wcześniej do wspólności małżeńskiej. Obecnie zaś, na potrzeby podatku od sprzedaży nieruchomości w spadku, pięcioletni okres, po upływie którego nie powstaje w ogóle źródło przychodu w PIT (a zatem transakcja taka w ogóle nie podlega opodatkowaniu), jest liczony od daty nabycia danej nieruchomości przez spadkodawcę, a nie jego śmierci.

W dniu 29 września 2018 r. zmarła matka wnioskodawcy, po której odziedziczył on m.in. ½ własności domu jednorodzinnego . Dom ten został sprzedaży 11 czerwca 2019 r.Dom został wybudowany w trakcie trwania małżeństwa przez rodziców wnioskodawcy i oddany do użytkowania 17 marca 2004 r. (należał do ich majątku wspólnego małżeńskiego). Sam grunt, na którym wybudowano dom, został natomiast nabyty w latach 1996 – 1997. W dniu 6 października 2013 r. zmarła ojciec wnioskodawcy, który przed śmiercią ustanowił matkę jedynym spadkobiercą. Po jego śmierci zatem to matka stała się jedynym właścicielem domu.Wnioskodawca zadał pytanie, czy sprzedaż domu po rodzicach będzie opodatkowana podatkiem dochodowym? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów