Jak sprzedać nieruchomość bez podatku?

Sprzedaż nieruchomości może wiązać się z koniecznością zapłaty podatku. Sprzedawca w ten sposób osiąga bowiem przychód, który co do zasady jest opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT) lub odpowiednio podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT). Jak się uwolnić od tego obciążenia publicznoprawnego? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w poniższym artykule.

Z tego artykułu dowiesz się:

Kto płaci podatek dochodowy przy sprzedaży nieruchomości?

Co to są własne cele mieszkaniowe

Jakie wydatki można odliczyć aby obniżyć podatek od sprzedaży mieszkania lub domu?

Jakie są ograniczenie czasowe dla poniesienia wydatków?



Własne cele mieszkaniowe

nabycie budynku mieszkalnego, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu związanych z tym budynkiem lub lokalem;

nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego;

nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego oraz nabycie innego gruntu, jeżeli nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku 6 podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego;

budowę, adaptację lub remont własnego budynku mieszkalnego lub własnego lokalu mieszkalnego;

modernizację lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, własnego lokalu niemieszkalnego.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Alexander Raths - Fotolia.com Sprzedaż nieruchomości bez podatku Sprzedaż nieruchomości wiąże się z koniecznością zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych. Jest to często kwota niemała, bo chodzi o standardową stawkę podatku. Można jednak uniknąć płacenia podatku od sprzedaży mieszkania czy domu korzystając z ulgi mieszkaniowej polegającej na przeznaczeniu środków uzyskanych ze zbycia nieruchomości na własne cele mieszkaniowe.

Twarde stanowisko organów administracji skarbowej

Ograniczenie czasowe dla poniesienia wydatków