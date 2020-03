Obniżona stawka CIT dla nowej spółki z o.o.

Czy nowa spółka z o.o. ma prawo do 9% stawki CIT?

Nowo zawiązane spółki z ograniczoną odpowiedzialnością co do zasady mogą korzystać z obniżonej do 9% stawki CIT, chyba że zachodzą przesłanki negatywne zastosowania tej stawki. Tymi są np. wniesienie do takiej spółki aportem swojego przedsiębiorstwa bądź jego zorganizowanej części, czy składników majątku o wartości przekraczającej 10.000 euro.