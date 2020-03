Koronawirus: będzie przesunięcie terminów podatkowych?

W związku z zagrożeniem koronawirsuem resort finansów zachęca podatników do kontaktowania się z urzędami skarbowymi jedynie za pośrednictwem infolinii, e-PUAPPu oraz pozostałych e-usług. Fiskus dba zatem o swoich pracowników oraz aby do zarażeń nie dochodziło na jego terenie. A co z działami księgowości firm oraz biurami rachunkowymi?

„(…) W związku z zagrożeniem koronawirusem i wskazaniem ograniczania przebywania w zatłoczonych pomieszczeniach, w urzędach skarbowych mogą być wprowadzone ograniczenia dostępu. Obsługa klientów może być prowadzona tylko na salach obsługi podatnika, a liczba osób przebywających jednocześnie w urzędzie ograniczona przez ochronę. Działania te będą dostosowane do warunków lokalowych i organizacyjnych poszczególnych urzędów skarbowych.



Przypominamy, że MF i KAS oferują wygodne i bezpieczne sposoby rozliczenia podatków bez wychodzenia z domu, poprzez Twój e-PIT i e-Deklaracje Zachęcamy do korzystania z elektronicznych form rozliczeń i zdalnego kontaktu z KAS. (…)” - czytamy w komunikacie resortu finansów z dnia 11 marca 2020 r.

Koronawirus zatrząsnął światową gospodarką. Rząd prosi, aby ludzie zostawali w domach i gdzie tylko to możliwe ograniczali kontakt z innymi. Prowadzone są też prace nad ulgami i udogodnieniami dla firm. Krajowa Izba Doradców Podatkowych apeluje, aby zmiany objęły też przesunięcie terminów podatkowych, zarówno w zakresie składanych deklaracji jak i regulowania samych danin. Ich wypełnienie na czas może bowiem być bardzo trudne bądź wręcz niemożliwe.

ostatni dzień miesiąca może być terminem wypłat wynagrodzeń czy przekazania deklaracji o przedpłatach na podatek akcyzowy oraz dokonanie takiej przedpłaty

10-ty dzień miesiąca to termin przekazania składek ZUS przedsiębiorców niezatrudniających pracowników, deklaracji, wypłaty wynagrodzeń, składania sprawozdań INTRASTAT,

15-ty dzień miesiąca to termin przekazania deklaracji oraz składek ZUS

20-ty dzień miesiąca to termin wpłaty zaliczek na podatek dochodowy z prowadzonej działalności gospodarczej, od wynagrodzeń pracowników,

25-ty dzień miesiąca to termin sporządzania i przekazanie do fiskusa deklaracji VAT, deklaracji akcyzowych, plików JPK oraz wpłat danin

do 31 marca 2020 r. podatnicy CIT, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, muszą natomiast rozliczyć się z fiskusem za rok 2019. Do tego dnia winny też zostać sporządzone sprawozdania finansowe za rok ubiegły.

Wyżej wymienione to oczywiście tylko przykłady ważniejszych terminów rozliczeń fiskusem/ZUS. Działy księgowości i pracownicy biur rachunkowych muszą pamiętać o szeregu terminów. Dla przykładu:Wyżej wymienione to oczywiście tylko przykłady ważniejszych terminów rozliczeń fiskusem/ZUS.

Ministerstwo podkreśla tez, że na stronie podatki.gov.pl znajdują się wszystkie informacje potrzebne do złożenia PIT. To samo tyczy się jednostek ZUS. Kontakt osobisty jest ograniczany do minimum.Rząd – w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa postanowił też o zamknięciu bądź istotnym ograniczeniu działalności sporej części firm. Zamknięto szkoły, przedszkola, żłobki, placówki kultury itp., restauracje, wielkopowierzchniowe sklepy. Zaleca również, gdzie to możliwe, pracę z domu oraz wprowadził nowy zasiłek dla rodziców dzieci do 8 roku życia.Przesuwane są rozprawy w sądach, czynności administracyjne ogranicza się do minimum. Rząd zapowiada też pomoc dla firm. Niestety obecnie nie wiadomo – jak ta miałaby wyglądać. To samo tyczy się przesunięcia terminów do rozliczenia podatków, o co apeluje m.in. Krajowa Izba Doradców Podatkowych. Tym bardziej, że zagrożenie koronawirusem zbiegło się z terminami rozliczeń podatkowych oraz rachunkowych.Na forach internetowych aż huczy od powstających trudności. Właściciele biur rachunkowych alarmują, że część pracowników udaje się na urlop opiekuńczy związany z koronawirusem. Nie da się też całego biura przenieść do domu. Niektórzy pracownicy nie mają wręcz takiej możliwości (z uwagi na brak odpowiedniej wiedzy, dostępnego sprzętu komputerowego itp.). Nadto na takie rozwiązania często nie pozwalają też możliwości techniczne biura. Trudno też ograniczać kontakty z ludźmi, kiedy dokumenty muszą być donoszone i wprowadzane do systemów księgowych.Niestety póki co o wydłużeniu terminów składania deklaracji podatkowych i zapłacie danin nic się nie mówi. W mediach można usłyszeć jedynie o pracach nad ułatwieniami dla firm w postaci odroczenia terminu płatności, rozłożenia daniny na raty a w ostateczności jej umorzenia. Takie ulgi w spłacie zobowiązań danin publicznych dają jednak obecne regulacje prawne.W dobie trudności spowodowanych koronawirusem trzeba iść natomiast dalej, za czym postuluje m.in. KIDP. Powołano w tym celu specjalny zespół, który ma pomóc rządowi w pracach nad specustawą wprowadzającą pakiet osłonny dla przedsiębiorców. Ma się w nim znaleźć m.in. przesunięcie terminów podatkowych, zaniechanie poboru niektórych podatków oraz rezygnacja z kar dla biznesu, który może mieć problemy z terminowym rozliczeniem podatków, ze względu na trudną sytuację w kraju.KIDP podkreśla, że nie chodzi tutaj jedynie o przesunięcie terminów składania deklaracji podatkowych. Marzec i maj na wsiach to dla przykładu miesiące, w których pobierany jest podatek rolny i podatek od nieruchomości, a jego inkasentami są najczęściej sołtysi chodzący od domu do domu. Należy zatem zaniechać poboru podatków w taki sposób, przynajmniej do czasu aż sytuacja z koronawirusem się nie unormuje. Nadto, gdy przesunięcie terminu nie jest możliwe, postuluje się, aby urzędnicy nie karali przedsiębiorców, którzy w końcu nie mają wpływu na obecną sytuację.