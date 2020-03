Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych: zgłoszenia do 13 kwietnia

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (dalej CRBR) został wprowadzony ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która realizuje tym samym obowiązek nałożony na Polskę dyrektywą UE. Ustawa ta nakłada na tzw. instytucje obowiązane obowiązek weryfikacji swoich klientów pod kątem m.in. beneficjentów rzeczywistych. Instytucjami obowiązanymi w świetle przepisów jest dość szerokie grono podmiotów, od banków i instytucji finansowych zaczynając, poprzez biura rachunkowe, prawników, doradców podatkowych, a kończąc na operatorach pocztowych i każdym przedsiębiorcy dokonującym transakcji gotówkowej na kwotę powyżej 10.000 euro.

Zdarzają się sytuacje, że osoba, która posiada np. tylko 20-30 % udziałów w spółce, z uwagi na uprzywilejowanie posiada większość głosów na zgromadzeniu wspólników.

Kliknij, aby powiekszyć fot. yurolaitsalbert - Fotolia.com CRBR czyli nowe obowiązki ewidencyjne dla spółek handlowych Fiskus chce wiedzieć, kto jest faktycznym beneficjentem w danym podmiocie gospodarczym. Dlatego został stworzony Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, w którym należy podać dane osób fizycznych tak naprawdę kontrolujących daną spółkę. Podmioty istniejące przed powstaniem rejestru muszą dokonać zgłoszenia beneficjentów do 13 kwietnia 2020 r. Nowe spółki mają na to tylko 7 dni od daty wpisu do KRS.

Ujawnianie danych osobowych nasuwa często szereg wątpliwości. W przypadku CRBR wątpliwości budzi również rzeczywisty cel utworzenia rejestru, tym bardziej że rejestr prowadzony jest przez Ministerstwo Finansów, a nie jak ma to miejsce w przypadku KRS Ministerstwo Sprawiedliwości a osoby, których dane są przetwarzane w rejestrze CRBR, nie muszą być o tym informowane.

Wpisowi do CRBR podlegają wszystkie spółki wpisane już do KRS z wyjątkiem spółek partnerskich oraz publicznych spółek akcyjnych. Z CRBR dowiemy się np. czy udziały danej osoby są w jakiś sposób uprzywilejowane.W przypadku podmiotów z bardziej złożoną strukturą udziałową poznamy natomiast tzw. pośrednich beneficjentów rzeczywistych i to nawet jeśli droga do danej osoby prowadzi poprzez spółki zagraniczne . Należy zwrócić uwagę, że istotne nowe dane pojawią się w przypadku obcokrajowców wpisanych do rejestru. Poznajemy obywatelstwo i państwo stałego zamieszkania reprezentantów spółki oraz beneficjentów rzeczywistych.W przypadku osób nieposiadających numeru PESEL pojawi się natomiast data urodzenia.Jest to osoba, która bezpośrednio lub pośrednio sprawuje kontrolę nad spółką. W przypadku spółki z o.o. bezpośrednim beneficjentem rzeczywistym jest osoba posiadająca ponad 25% udziałów lub głosów na zgromadzeniu wspólników.Przy bardziej złożonych strukturach własnościowych regulacje dotyczące ustalania beneficjentów rzeczywistych nie są do końca jasne. W ostateczności może być nim uznana “osoba zajmująca wyższe stanowisko kierownicze”, czyli np. członek zarządu. Z drugiej strony zarówno instytucje obowiązane przy zawieraniu stosunków gospodarczych z klientem, jak i osoby reprezentujące spółkę w przypadku obowiązku wpisu do CRBR mają obowiązek badania struktury własnościowej i ustalania danych beneficjentów rzeczywistych.Spółki założone przed uruchomieniem rejestru mają czas do 13 kwietnia 2020 r. na dokonanie wpisu do CRBR. Nowo zarejestrowane spółki mają na to 7 dni roboczych od daty wpisu do KRS. Potencjalna kara z a niedopełnienie tego obowiązku oczywiście jest przewidziana i wynosi do miliona złotych.