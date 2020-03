Sprzedaż samochodu osobowego wykorzystywanego w działalności gospodarczej

Gdy samochód stanowi i będzie stanowił jedynie element tzw. majątku prywatnego przedsiębiorcy, jego sprzedaż należy zakwalifikować do odpłatnego zbycia rzeczy, nawet wówczas gdy w kosztach firmy rozliczane były wydatki eksploatacyjne w wysokości 20% rzeczywistych kosztów - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 27.03.2020 r. nr 0115-KDIT3.4011.478.2019.7.AWO.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Kliknij, aby powiekszyć fot. pekkic - Fotolia.com Samochód wykorzystywany w firmie sprzedany prywatnie? Sprzedaż prywatnego samochodu jest opodatkowana PIT-em, gdy ma miejsce przed 6-ciom miesiącami od jego nabycia. Po tym czasie z podatku nie trzeba się rozliczyć. Będzie tak nawet wówczas, gdy samochód był wykorzystywany w firmie, niemniej wydatki eksploatacyjne trafiały do kosztów podatkowych w wysokości 20% ich wartości.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą (jest czynnym podatnikiem VAT), w której wykorzystuje prywatny samochód osobowy , który nie był i nie jest zaliczony do środków trwałych firmy. Został on zakupiony do majątku prywatnego małżeńskiego w 2015 r. Ponoszone wydatki eksploatacyjne na samochód są zaliczane do kosztów podatkowych w wysokości 20% ich wartości.Wnioskodawca zadał pytanie, czy w przypadku ewentualnej sprzedaży samochodu w przyszłości będzie musiał z tego tytułu wykazać przychód z działalności gospodarczej? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów