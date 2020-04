Tarcza antykryzysowa: kto może zrezygnować z zaliczek uproszczonych?

Opublikowana w dniu 31 marca 2020 r. nowelizacja ustawy o tzw. tarczy antykryzysowej pozwala m.in. zrezygnować przedsiębiorcy z uproszczonej formy opłacania zaliczek na podatek dochodowy. Nie dla każdej firmy jednak rozwiązanie takie zostało przewidziane.

Czym są zaliczki uproszczone?

Kliknij, aby powiekszyć fot. Rostislav Sedlacek - Fotolia.com Mały podatnik może zrezygnować z opłacania zaliczek uproszczonych PIT/CIT Dzięki tzw. zaliczkom uproszczonym przedsiębiorcy mogą wpłacać w trakcie roku zaliczki na podatek dochodowy z tytułu prowadzonych firm nie na podstawie bieżących dochodów, a tych z lat wcześniejszych. Do tej pory zdecydowanie się na takie rozwiązanie skutkowało jego stosowaniem przez cały rok podatkowy. Z uwagi jednak na pandemię COVID-19 ustawodawca postanowił zezwolić firmom na zmianę zasad rozliczania w trakcie roku.

Zaliczki uproszczone polegają zatem na tym, że należna fiskusowi w trakcie roku danina nie jest ustalana na podstawie bieżących dochodów, a danych historycznych (sprzed 2 lub 3 lat). Na ogół przyjmują one stałą wysokość.

Nie możesz zrezygnować…

… chyba że prowadzenie biznesu utrudnił ci koronawirus

Co po rezygnacji?

Mowa tu o ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568), która znowelizowała m.in. ustawy o podatku dochodowym.Zasady stosowania tzw. zaliczek uproszczonych regulują art. 44 ust. 6b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej updof) oraz art. 25 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej updop).Zgodnie ze wskazanym art. 25 ust. 6 updop podatnicy mogą wpłacać zaliczki miesięczne w danym roku podatkowym w uproszczonej formie w wysokości 1/12 podatku należnego wykazanego w zeznaniu podatkowym złożonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy. Jeżeli w tym zeznaniu podatnicy nie wykazali podatku należnego, mogą wpłacać zaliczki miesięczne w wysokości 1/12 podatku należnego wynikającego z zeznania złożonego w roku poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata. Jeżeli również w tym roku podatnicy nie wykazali podatku należnego, nie są możliwe wpłaty zaliczek w uproszczonej formie.Podobnie jest w przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych, z drobnymi modyfikacjami. Te polegają na ograniczeniu stosowania zaliczek uproszczonych jedynie do podatników prowadzących działalność gospodarczą czy ustalaniu zaliczek na podstawie dochodu z lat ubiegłych bądź odliczeniu płaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorcy. Zaliczek uproszczonych nie można też stosować w przypadku przedsiębiorstw w spadku.Ten, kto zdecydował się na wpłacanie zaliczek uproszczonych, zgodnie z przepisami ustaw o podatku dochodowym nie może z nich zrezygnować w trakcie trwającego roku podatkowego. Zmiana sposobu ich opłacania możliwa jest dopiero w kolejnym roku.W 2020 r. wprowadzono jednak odstępstwo od powyższej zasady. Zgodnie z art. 4 oraz art. 6 przytoczonej wyżej ustawy z 1 marca 2020 r. nowelizującej, do ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U 2020 poz. 374) dodano art. 38j oraz 52r, dotyczące odpowiednio podatników stosujących uproszczone zaliczki na gruncie updop i updof.Nowe regulacje wskazują, żePrzytoczona regulacja wskazuje zatem z jednej strony na możliwość rezygnacji z zaliczek uproszczonych, z drugiej zaś na warunki skorzystania z tego rozwiązania.możliwość zrezygnowania w trakcie roku z opłacania zaliczek uproszczonych została przewidziana jedynie dla małych podatników. Przypomnijmy – takim jest podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro.podatnik musi ponieść negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19. Ustawodawca nie zdefiniował jednak tego pojęcia. W związku z powyższym nie można jednoznacznie określić, co konkretnie należałoby rozumieć jako takie negatywne konsekwencje.Rezygnując z zaliczek uproszczonych, począwszy od miesiąca, za który podatnik ostatni raz zastosował tę formę wpłacania zaliczek, należy obliczać zaliczki na podatek na zasadach ogólnych, zgodnie z art. 25 ust. 1 updop oraz art. 44 ust. 3 albo 3f ustawy updof. Przy obliczaniu tych zaliczek uwzględnia się zaliczki płacone w uproszczonej formie.O rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek podatnicy powiadamiają fiskusa w zeznaniu rocznym . Nie trzeba tutaj spełniać innych wymogów formalnych.