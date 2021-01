Tarcza antykryzysowa 6.0: kto skorzysta ze wsparcia z ZUS?

Ostatnia tarcza antykryzysowa (6.0) przewiduje wsparcie w postaci m.in. zwolnienia ze składek ZUS, świadczenia postojowego czy dodatkowego postojowego. Nie będzie ona jednak przysługiwać wszystkim. Sprawdź do których branż została ona skierowana, kiedy składać wnioski.

Tarcza 6.0 – wsparcie z ZUS

Zwolnienie z ZUS za listopad 2020

rodzaj przeważającej działalności, według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, oznaczony był odpowiednim kodem (szczegóły poniżej); ZUS będzie sprawdzać zgodność kodu PKD na wniosku z danymi z rejestru REGON na 30 września 2020 r.),

przedsiębiorca musiał być zgłoszony w ZUS jako płatnik składek przed 30 czerwca 2020 r.,

przychód z działalności przeważającej uzyskany w listopadzie 2020 r. musiał był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego z tej działalności w listopadzie 2019 r.,

przedsiębiorca złożył deklarację rozliczeniową i imienne raporty miesięczne za listopad 2020 r. najpóźniej do 31 grudnia 2020 r. (chyba, że jest zwolniony z obowiązku składania tych dokumentów),

przedsiębiorca złoży wniosek o zwolnienie z opłacania należnych składek (RDZ-B6) do 31 stycznia 2021 r.Wniosek złożyć można wyłącznie w formie elektronicznej

Zwolnienie dotyczy wyłącznie podmiotów których na dzień 30 września 2020 r. rodzaj przeważającej działalności, według PKD 2007, oznaczony był następującym kodem:

• 47.71.Z - sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

• 47.72.Z - sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

• 47.81.Z - sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach,

• 47.82.Z - sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach,

• 47.89.Z - sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach,

• 49.32.Z - działalność taksówek osobowych,

• 49.39.Z - pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,

• 56.10.A - restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,

• 56.10.B - ruchome placówki gastronomiczne,

• 56.21.Z - przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),

• 56.29.Z - pozostała usługowa działalność gastronomiczna,

• 56.30.Z - przygotowywanie i podawanie napojów,

• 59.11.Z - działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,

• 59.12.Z - działalność post produkcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,

• 59.13.Z - działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,

• 59.14.Z - działalność związana z projekcją filmów,

• 59.20.Z - działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,

• 74.20.Z - działalność fotograficzna,

• 77.21.Z - wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,

• 79.90.A - działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,

• 79.90.C - pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,

• 82.30.Z - działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,

• 85.51.Z - pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,

• 85.52.Z - pozaszkolne formy edukacji artystycznej,

• 85.53.Z - pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu,

• 85.59.A - nauka języków obcych,

• 85.59.B - pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,

• 86.10.Z - działalność szpitalna - w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej,

• 86.90.A - działalność fizjoterapeutyczna,

• 86.90.D - działalność paramedyczna,

• 90.01.Z - działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,

• 90.02.Z - działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,

• 90.04.Z - działalność obiektów kulturalnych,

• 91.02.Z - działalność muzeów,

• 93.11.Z - działalność obiektów sportowych,

• 93.13.Z - działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,

• 93.19.Z - pozostała działalność związana ze sportem,

• 93.21.Z - działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki,

• 93.29.A - działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,

• 93.29.B - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,

• 93.29.Z - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna. Ten kod nie obowiązuje od 1 sierpnia 2020 r. Został podzielony na dwa kody, tj.:

o 93.29.A - działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,

o 93.29.B - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,

• 96.01.Z - pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich,

• 96.04.Z - działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.

Zwolnienie z ZUS za miesiące lipiec – wrzesień 2020 r.

byli zgłoszeni w ZUS jako płatnicy składek do 30 czerwca 2020 r.,

przychód z działalności uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składany jest wniosek był niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.,

złożyli deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne za lipiec, sierpień, wrzesień 2020 r. do 31 października 2020 r.

których rodzaj przeważającej działalności, według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, oznaczony jest następującym kodem:

• 59.11.Z - działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,

• 59.12.Z - działalność post produkcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,

• 59.13.Z - działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,

• 59.14.Z - działalność związana z projekcją filmów,

• 59.20.Z - działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,

• 71.11.Z - działalność w zakresie architektury,

• 79.12.Z - działalność organizatorów turystyki,

• 90.03.Z - artystyczna i literacka działalność twórcza,

• 90.04.Z - działalność obiektów kulturalnych,

• 93.11.Z - działalność obiektów sportowych, którzy świadczą usługi na rzecz muzeów w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach, oznaczone kodem PKD:

• 79.90.A - działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,

• 85.51.Z - pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,

• 85.52.Z - pozaszkolne formy edukacji artystycznej,

• 85.59 - pozostałe formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,

• 85.60.Z - działalność wspomagająca edukację, którzy prowadzą muzeum w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach nie będące instytucją kultury, o zakończonym procesie organizacji muzeum i wpisanym do wykazu muzeów, o którym mowa w art. 5b ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach. Zwolnienie obejmuje płatników

Jednorazowe świadczenie postojowe

Dodatkowe świadczenie postojowe

55.10.Z - hotele i podobne obiekty zakwaterowania,

79.12.Z - działalność organizatorów turystyki,

93.11.Z - działalność obiektów sportowych.

Zwolnienie ze składek umów cywilnoprawnych

umowa musiała być zawarta w okresie pomiędzy 1 stycznia 2021 r. a 31 marca 2021 r.,

łączny przychód uzyskany z wykonywania umów zlecenia na rzecz wszystkich zleceniodawców, w miesiącu przed tym, w którym został złożony wniosek nie przekracza 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału,

zleceniobiorca nie może podlegać ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu niż wykonywanie umów zlecenia,

przedmiot zawartej umowy musi być związany z: działalnością twórczą w zakresie sztuk plastycznych, literatury, muzyki, twórczości audialnej, utworów audiowizualnych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego i sztuki ludowej, działalnością artystyczną w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki, działalnością techniczną wspomagającą produkcję audiowizualną lub produkcję i wystawianie wydarzeń artystycznych, usługami w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu oraz usług w zakresie architektury świadczonych przez osoby nieposiadające uprawnień budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, usługami świadczonymi na rzecz muzeów w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach:

• w zakresie pozaszkolnych form edukacji,

• przez przewodników muzeów.



Jednorazowe świadczenie postojowe dla umów cywilnoprawnych

która uzyskuje przychód z umowy cywilnoprawnej (umowy agencyjnej, umowy zlecenia, innej umowy o świadczenie usług, umowy o dzieło) zawartej do 15 grudnia 2020 r. (włącznie) z tytułu wymienionego w Tarczy antykryzysowej 6.0 , tj.: działalności twórczej w zakresie sztuk plastycznych, literatury, muzyki, twórczości audialnej, utworów audio-wizualnych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego i sztuki ludowej, działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki, działalności technicznej wspomagającej produkcję audiowizualną lub produkcję i wystawianie wydarzeń artystycznych, usług w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu oraz usług w zakresie architektury świadczonych przez osoby nieposiadające uprawnień budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, usług świadczonych na rzecz muzeów w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach:

• w zakresie pozaszkolnych form edukacji,

• przez przewodników muzeów.

, tj.: nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych niż umowa cywilnoprawna,

przychód z umowy cywilnoprawnej w miesiącu przed tym, w którym składany jest wniosek o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe, nie przekroczył 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

