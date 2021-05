Nowa tarcza antykryzysowa: można składać wnioski o zwolnienie z ZUS

Zwolnienie z ZUS dla salonów piękności

We wtorek, 4 maja 2021 r., zostały udostępnione nowe wnioski o nowe zwolnienie ze składek ZUS - tym razem za miesiące marzec i kwiecień 2021 r. Rozszerzono również katalog branż uprawnionych do tego zwolnienia. Objęło on m.in. salony piękności, ale tylko w stosunku do ZUS za kwiecień. Ulga nie przysługuje przy tym nowym firmom.