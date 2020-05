Odliczenie VAT od usług gastronomicznych

Dzisiaj, 18 maja 2020 r. - ma miejsce kolejne odmrożenie gospodarki. Znowu będzie mogła funkcjonować tzw. branża beauty (przynajmniej częściowo) oraz gastronomiczna, czy wyspy w centrach handlowych, ale z pewnymi ograniczeniami. Uruchomienie kolejnych branż to dodatkowe wpływy z podatku VAT. Tym bardziej, że nawet firmy nie zawsze mogą go odliczyć.

Poniedziałek, 18 maja to dzień, w którym na nowo otwarte zostają lokale gastronomiczne. Ilość klientów znajdujących się w takim lokalu będzie jednak odgórnie ograniczona. W tym czasie warto przypomnieć, że spotkania biznesowe organizowane w restauracji można zaliczyć do kosztów podatkowych. Niestety od zakupu usług gastronomicznych ustawodawca nie pozwala odliczyć VAT.

Od 18 maja 2020 r. mogą wznowić swoją działalność restauracje, salony fryzjerskie i kosmetyczne, czy kasyna. Nadal nieczynne będą jednak restauracje hotelowe, siłownie, kluby fitness. Zarówno restauracje, jak i fryzjerzy czy kosmetyczki, będą objęci rygorem sanitarnym. Dla przykładu w kasynach będzie mogła być 1 osoba na 10 metrów kwadratowych. Co się natomiast tyczy salonów fryzjerskich, w tych będą mogli przebywać wyłącznie obsługiwani klienci. Nieczynne będą poczekalnie.Do restauracji nie wejdzie natomiast więcej niż jedna osoba (z wyłączeniem obsługi) na 4 metry kwadratowe powierzchni sali (czy ogródka), w której są oni obsługiwani. I oczywiście – na czas spożycia posiłku czy napoju, będzie można zdjąć maseczkę.Wszystko zatem powoli, choć z restrykcjami, wraca do normalności, w tym także spotkania biznesowe, które często odbywają się w lokalach gastronomicznych . Koszt poczęstunku podczas takiego spotkania, gdy nie ma on znamion wystawności (nie pełni funkcji reprezentacji), można uwzględnić w rachunku podatkowym . Tyczy się to jednak podatku dochodowego, a nie VAT – mimo że i ten podatek przy usłudze gastronomicznej/restauracyjnej jest naliczany. Dlaczego?Zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, odliczenia tego podatku nie stosuje się bowiem do nabywanych przez podatnika usług noclegowych i gastronomicznych, z wyjątek nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób. Jest to zatem jedno z kilku odstępstw od ogólnego prawa podatników wyrażonego w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym w zakresie, w jakim nabyte towary i usługi służą działalności opodatkowanej, możliwe jest odliczenie podatku VAT od takich zakupów. Co przy tym niezwykle ważne, ograniczenie to stosuje się nie tylko w przypadku bezpośredniego skonsumowania takich usług przez nabywcę, ale także wówczas, gdy są one nabyte w celu dalszej odsprzedaży (z wyjątkiem wyżej wskazanym).Kwestię ograniczenia prawa do odliczenia VAT w gastronomi wyjaśniał m.in. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 8 maja 2020 r., nr 0111-KDIB3-1.4012.189.2020.1.IK, gdzie wnioskodawca prowadził hotel oraz nabywał dla swoich klientów usługi gastronomiczne od restauracji mieszczącej się w tym samym budynku, które następnie refakturował na tych klientów. Sam zainteresowany zatem nie spożywał/konsumował tych posiłków (jak też jego pracownicy), tylko dalej je odsprzedawał.Dyrektor KIS w swoim rozstrzygnięciu przytoczył wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 2 maja 2019 r., sygn. C-225/18 Grupa Lotos, w sprawie dotyczącej prawa do odliczenia podatku naliczonego od nabywanych przez podatnika usług noclegowych i gastronomicznych, które są refakturowane na rzecz innych podatników. Organ wskazał, że w orzeczeniu tym TSUE dokonał rozróżnienia na dwie sytuacje: tzn. dotyczące prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem usług noclegowych i gastronomicznych, wykorzystywanych w późniejszym etapie do świadczenia usług turystyki oraz nie wykorzystywanych w tego typu działalności.Innych odstępstw od tego wyłączenia nie ma. W związku z powyższym przedsiębiorca zapraszający swojego kontrahenta na spotkanie biznesowe do restauracji, gdzie podczas rozmów nastąpi konsumpcja usług gastronomicznych, VAT od nich nie odliczy, mimo że służą one działalności opodatkowanej tym podatkiem.