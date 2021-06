Projekt SLIM VAT 2. Jakie zmiany czekają podatników w podatku VAT?

Na stronie sejmowej został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo bankowe (druk nr 1236), w którym zawarte zostały propozycje zmian w ustawie o VAT w ramach tzw. pakietu SLIM VAT 2.

Kliknij, aby powiekszyć fot. sosiukin - Fotolia.com SLIM vat 2: ustawodawca nadal uszczelnia VAT Po wprowadzeniu z początkiem 2021 r. zmian w podatku od towarów i usług, zwanych SLIM VAT, ustawodawca dokonał audytu tych rozwiązań i postanowił je kontynuować. Kolejne zmiany dotkną rozliczania WDT i eksportu towarów, ulgi na złe długi, czy zmian w terminie złożenia VAT-26 do organu podatkowego.

wprowadzenia regulacji, która w przypadku eksportu towarów lub wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów określałaby wyraźnie, której dostawie należy przypisać wysyłkę lub transport,

rezygnacji z określonego w art. 86 ust. 10b pkt 2 lit. b i pkt 3 ustawy o VAT warunku uzależniającego dokonanie odliczenia podatku naliczonego w tym samym okresie, w którym wykazano podatek należny, od wykazania VAT należnego w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy – implementacja do polskiego porządku prawnego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-895/19 A,

umożliwienia podatnikowi rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej dokonania korekty deklaracji, w sytuacji gdyby w pierwotnej deklaracji nie rozliczył w prawidłowej wysokości podatku,

ulgi na złe długi,

modyfikacji definicji „państwa członkowskiego” oraz „terytorium Unii Europejskiej”,

100% odliczeń od wydatków na samochody (wydłużenie terminu na złożenie informacji o poniesieniu pierwszego wydatku na pojazd samochodowy wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, w powiązaniu z momentem złożenia JPK za zakończony okres),

odliczenia VAT po upływie terminu na odliczenie na „bieżąco” – rozszerzenie liczby okresów rozliczeniowych, w których podatnik będzie mógł dokonać odliczenia przez korektę deklaracji,

dopuszczenia – opcjonalnie – możliwości składania zgodnego oświadczenia dostawcy i nabywcy o wyborze opodatkowania nieruchomości w akcie notarialnym,

uregulowania kwestii uwalniania środków przeksięgowanych z zamykanego rachunku VAT na tzw. rachunek techniczny,

wprowadzenia możliwości wydania zgody na uwolnienie środków z rachunku VAT, jeżeli posiadane przez podatnika zaległości podatkowe zostały odroczone lub rozłożone na raty.

Z początkiem 2021 r. zaczął obowiązywać pakiet zmian w podatku VAT nazwany SLIM VAT . miał on na celu uszczelnienie tego podatku oraz wprowadzenie uproszczeń dla podatników. Praktyka pokazała, że nie wszystko działa tak jak trzeba i uznano, że konieczne są kolejne zmiany. Ich celem jest dalsze uproszczenie rozliczania przez podatników podatku od towarów i usług.Projektodawcy wskazują że pakiet SLIM VAT 2 wpisuje się w odpowiedź na postulaty przedsiębiorców kierowane do Prezesa Rady Ministrów oraz do Ministra Finansów w związku z potrzebą przeciwdziałania negatywnym skutkom społeczno-gospodarczym pandemii COVID-19. Podkreślają oni, że wiele zmian jest pozytywnych dla podatników.Proponowane zmiany w ustawie o VAT dotyczą: