Eksport towaru poza UE z terytorium Czech w podatku VAT

Dostawa towaru z Czech poza terytorium Unii Europejskiej nie jest eksportem towaru w myśl polskiej ustawy o VAT, albowiem wysyłka takiego towaru nie rozpoczyna się w Polsce - wskazał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 29.07.2020 r. nr 0111-KDIB3-3.4012.215.2020.2.PJ.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Eksport towaru musi odbyć się z Polski Aby mówić o eksporcie towaru poza UE, wywóz powinien nastąpić w ramach transportu, który rozpoczął się w Polsce, chociaż sama odprawa celna może mieć miejsce w innym kraju. Z eksportem w związku z tym nie mamy do czynienia, gdy wysyłka towaru rozpoczyna się w innym państwie członkowskim UE.

Firma (wnioskodawca) posiada europejski NIP i ma siedzibę w Polsce. Planuje ona zakup drewna w Czechach od tamtejszego przedsiębiorcy. Następnie towar ten sprzeda litewskiemu kontrahentowi na terenie Czech, który drogą kolejową będzie przewoził go do polskiego portu, skąd następnie statkiem popłynie on do Chin. Wnioskodawca zadał pytanie, czy towar może sprzedać litewskiemu kontrahentowi z zerowym VAT ? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów