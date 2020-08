Przedawnienie zobowiązania a przychód podatkowy

Przychód z innych źródeł powstaje w dacie przedawnienia się danego zobowiązania i w rozliczeniu za ten rok należy ująć go w rocznym PIT. Jeżeli zobowiązanie podatkowe za ten rok już się przedawniło, przychodu nie należy rozliczać - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 14.08.2020 r. nr 0112-KDWL.4011.29.2020.2.TW.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Kliknij, aby powiekszyć fot. fox17 - Fotolia Kiedy podatek od przedawnionych długów bankowych? Swoje zobowiązania należy regulować, a wierzyciel ma prawo ich dochodzić. Prawo takie jednak przysługuje mu w określonym czasie, po upływie którego następuje przedawnienie prawa do wymagania spełnienia świadczenia. Po tym czasie dłużnik już nie musi regulować tego zobowiązania, ale staje się ono jego przychodem podatkowym.

W dniu 14.02.2003 r. wnioskodawca zawarł z bankiem umowę o korzystanie z karty kredytowej uprawniającą do dokonywania transakcji w ramach przyznanego limitu kredytowego w wysokości 15.000 zł. Wykorzystał z tego limitu kwotę 8.902,74 zł należności głównej plus odsetki za zwłokę. Zainteresowany nie pamięta, kiedy dokładnie powstało to zadłużenie, jednakże zaprzestał on spłacać kwot określonych w umowie najpóźniej w 2005 r.Bank sprzedał dług firmie windykacyjnej w dniu 19.07.2006 r., która następnie dług sprzedała kolejnej firmie 15.02.2010 r. Ostatni wierzyciel wystąpił na drogę postępowania sądowego o zapłatę długu w dniu 2.10.2017 r. Z uwagi jednak na powołanie się przez wnioskodawcę na przedawnienie roszczenia o zapłatę, postępowanie zostało umorzone.Ostatni wierzyciel sporządził na początku 2020 r. wnioskodawcy PIT-11 wskazując w nim przychód z innych źródeł z tytułu przedawnienia roszczenia w kwocie 14.445,97 zł. Wnioskodawca zadał pytanie czy podatek faktycznie musi z tego tytułu rozliczyć, gdy przedawnienie nastąpiło już w roku 2007? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów