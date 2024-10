Kontrole podatkowe na koniec roku. Jakie działania podejmuje fiskus?

Końcówka roku jest czasem intensywnej pracy dla organów podatkowych. Pracownicy urzędów skarbowych bacznie przypatrują się zwłaszcza tym zobowiązaniom, które zgodnie z przepisami prawa podatkowego powinny ulec przedawnieniu. Przypomnijmy, że zobowiązanie podatkowe ulega przedawnieniu po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Zatem co do zasady z końcem roku 2024 przedawniają się zobowiązania podatkowe, których zapłata przypadała na 2019 rok.

Jakie działania podejmuje fiskus pod koniec roku? Pracownicy urzędów skarbowych bacznie przypatrują się zobowiązaniom, które zgodnie z przepisami prawa podatkowego powinny ulec przedawnieniu.

Bywa, że skarbówka podejmuje jednak działania, które mają nie dopuścić do przedawnienia. Dzięki temu organy podatkowe zyskują więcej czasu na podważenie rozliczeń. Mają do tego prawo dzięki art. 70 par. 6 Ordynacji podatkowej, który reguluje zawieszenie biegu przedawnienia zobowiązań podatkowych.Wstrzymanie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego z dniem wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe jest nadal wykorzystywane przez organy skarbowe. Dzieje się tak mimo podjętej przez NSA uchwały z dnia 24 maja 2021 r. syg. akt I FPS 1/21, która dopuszcza badanie przez sądy administracyjne wpływu postępowania karnoskarbowego na bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, w tym jego instrumentalnego wszczęcia. W takich właśnie przypadkach zawiadomienia wysyłane są do podatników często przed upływem pięcioletniego okresu, po którym przedawnia się zobowiązanie.Aby zawiesić bieg terminu przedawnienia, coraz częściej wykorzystywane jest również zajęcie majątku podatnika. Zgodnie z art. 70 par. 4 Ordynacji podatkowej możliwe jest wstrzymanie przedawnienia wskutek zastosowania środka egzekucyjnego, o którym podatnik został zawiadomiony. Dzięki nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzjom podatkowym organów pierwszej instancji możliwe jest prowadzenie egzekucji wobec podatnika. W takim przypadku decyzja, która nie jest ostateczna, staje się wykonalna i może stanowić tytuł egzekucyjny.Ostatnie miesiące roku są zatem pracowite dla organów podatkowych, gdyż podejmują działania, które w efekcie dają skarbówce czas niezbędny na kontrolę podatnika.