Sąd zasądził odszkodowanie i odsetki od których fiskus chce podatek

Gdy odsetki nie wchodzą do odszkodowania, są opodatkowane

Jeżeli sąd zasądził odsetki od odszkodowania, to fiskus będzie chciał od nich podatek. Nie ma dla niego znaczenie to, że opóźnienie w wypłacie odszkodowania wynika z długich procedur sądowych. Zdaniem urzędników, gdyby należało traktować takie odsetki jako odszkodowanie, to powinno zostać w nie wliczone, a nie traktowane odrębnie.