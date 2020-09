Odpłatne zniesienie współwłasności bez podatku dochodowego?

Odpłatne zniesienie współwłasności nieruchomości po upływie 5 lat od jej nabycia, nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. W przypadku nabycia udziału w nieruchomości w spadku, okres ten liczy się od daty jego nabycia przez spadkodawcę - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 29.09.2020 r. nr 0115-KDIT1.4011.539.2020.1.MT.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

W kwietniu 2020 r. zmarł ojciec wnioskodawcy, który posiadał ½ udziałów w spółce cywilnej . Umowa spółki nie regulowała sytuacji na wypadek śmierci jednego ze wspólników.Wspólnicy spółki w 1996 r. zakupili (jako osoby fizyczne) nieruchomość, którą wykorzystywali na potrzeby prowadzonej działalności. Stanowiła ona jednak ich majątek osobisty (każdy posiadał ½ udziałów własności) – nigdy nie została zaliczona do środków trwałych spółki.Spadkobiercy po zmarłym wystąpili do wspólnika o spłatę udziałów, przedstawiając akt dziedziczenia. W skład spłaty wchodziło:1. Rozliczenie majątku spółki, w udziale 1/6 dla wnioskodawcy2. Zniesienie współwłasności nieruchomości, w udziale 1/3 dla wnioskodawcy (wartość 33 333 zł).Wartość nieruchomości została ustalona na kwotę 200 000 zł, kwota do spłaty to zatem 100 000 zł.W czerwcu 2020 r. dokonano zniesienia współwłasności nieruchomości , której jedynym właścicielem stał się drugi wspólnik spółki.Wnioskodawca zadał pytanie, czy z tytułu odpłatnego zniesienia współwłasności nieruchomości jest obowiązany zapłacić podatek dochodowy? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów