Uznałeś nieruchomość za środek trwały? Przy jej sprzedaży zapłacisz podatek z firmy

Gdy nieruchomość nie zostanie wycofana z działalności gospodarczej, to pomimo jej niewykorzystywania w firmie przychód uzyskany z jej sprzedaży należy zaliczyć do przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, niezależnie od tego czy w kosztach uzyskania przychodów były uwzględniane odpisy amortyzacyjne - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 08.10.2020 r. nr 0115-KDIT1.4011.509.2020.2.MN.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Nieruchomość

W listopadzie 2009 r. wnioskodawca (jako przedsiębiorca) nabył prawo użytkowania wieczystego działki wraz z prawem własności budynków na tym gruncie posadowionych. Na nabytym gruncie wnioskodawca zamierzał wybudować pomieszczenia magazynowe na potrzeby swojej firmy. Dlatego też nieruchomość (grunty wraz z zabudowaniami) została zaliczona do środków trwałych . Jednakże z uwagi na bardzo korzystne warunki najmu dotychczasowych magazynów, decyzja o planowanej inwestycji została zaniechana.Na nabytej w 2009 r. nieruchomości wnioskodawca nigdy nie prowadził działalności gospodarczej ani nie prowadził żadnych działań inwestycyjnych. W ogóle nie była ona używana, przez co zarosła lasem. Zainteresowany nie zaliczał też do kosztów podatkowych żadnych wydatków z nią związanych (na które składały się w zasadzie jedynie opłaty do gminy). Nieruchomość była zabudowana budynkami, których zły stan techniczny nie pozwalał na ich użytkowanie bez niezbędnych prac remontowych, które nigdy nie zostały przeprowadzone. Budynki nigdy nie były amortyzowane.W marcu 2016 r. wnioskodawca sprzedał część nieruchomości – w akcie notarialnym widniał on jako zbywca prywatny a nie przedsiębiorca. Wnioskodawca zadał pytanie, do jakiego źródła przychodu winien zaliczyć powyższą sprzedaż? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów