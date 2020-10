Wsteczna rejestracja i odliczenie VAT są dopuszczalne

Gdy dany podmiot, pomimo formalnego braku rejestracji do podatku VAT zachowywał się jak zarejestrowany czynny podatnik podatku VAT, po złożeniu zgłoszenia rejestracyjnego, posiada prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT otrzymanych przed złożeniem formularza VAT-R - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 06.10.2020 nr 0113-KDIPT1-3.4012.587.2020.1.KS.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Czy wsteczna rejestracja VAT jest możliwa? Urzędy skarbowe twierdzą że nie, ale wydawane interpretacje mówią co innego. Ważne, aby dany podmiot zachowywał się jak czynny podatnik VAT, który jedynie nie dopełnił formalności w postaci rejestracji. Po uzupełnieniu tego braku możliwe jest też odliczenie VAT.

Zawarcie umowy spółki komandytowej oraz jej rejestracja, miały miejsce w marcu 2020 r. Spółka zajmuje się przede wszystkim świadczeniem usług prawnych . Przy procesie rejestracji omyłkowo nie zostało dokonane zgłoszenie rejestracyjne do podatku VAT Spółka jednakże od samego początku zachowywała się jak czynny podatnik VAT. Deklaracje VAT-7 wraz z JPK_VAT były składane poczynając od rozliczenia za marzec 2020 r. Pierwsza sprzedaż opodatkowana miała miejsce w kwietniu 2020 r.W połowie lipca 2020 r. podatnik uzyskał wiedzę, że formalnie nie jest czynnym podatnikiem VAT z uwagi na brak złożonego VAT-R. Bezzwłocznie zostało do urzędu zatem złożone zgłoszenie rejestracyjne do VAT ze wskazaniem zarejestrowania spółki jako czynnego podatnika VAT z datą wsteczną od 11 marca 2020 r. Urząd Skarbowy poinformował, że rejestracji można dokonać jedynie z datą bieżącą.Zadano w związku z powyższym pytanie, czy możliwa jest wsteczna rejestracja spółki do podatku VAT? Czy zachowuje ona prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów dokonanych w okresie marzec-czerwiec 2020 r.? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko: