Ryczałtowiec nie zyska na zakupie majątku firmowego, a straci na jego sprzedaży

Sprzedaż majątku firmowego może zwiększyć podstawę opodatkowania i wysokość składki zdrowotnej, z kolei zakup sprzętów do firmy - obniżyć je. W szczególnej sytuacji są podatnicy na ryczałcie, którzy na zakupie nie zyskają, a stracą na sprzedaży. To kolejny efekt nowych przepisów wprowadzonych w pakiecie zmian podatkowych Polskiego Ładu.

Przeczytaj także: Ryczał dla programisty w 2022 r. Kiedy i dla kogo 12% stawka podatku

Zakup sprzętu obniża podatki i składki

Jeśli przedsiębiorca zakupi składnik majątkowy do firmy, a jego dochody mieszczą się w pierwszym progu podatkowym, to zyska 26% wartości zakupu. Przykładowo: gdy zakupiony składnik jest warty 10 tys. złotych, to oszczędność na daninach publiczno-prawnych wyniesie 2 600 złotych. W przypadku podatników rozliczających się liniowo, ta kwota wyniesie 2 390 złotych – tłumaczy Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy w firmie inFakt.

Niestety, ale też może się okazać, że podatnicy, którzy nabyli składniki majątku w latach poprzednich, na sprzedaży po 1 stycznia 2022 r. stracą. Podniosą sobie bowiem podstawę składki zdrowotnej, czego wcześniej nie było. W tej sytuacji korzyść ze sprzedaży może być mniejsza – zwraca uwagę ekspert inFakt.

Kliknij, aby powiekszyć fot. tiero - fotolia.com Ryczałtowcy nie zyskają na zakupie majątku firmowego, a stracą na jego sprzedaży Podatnik na ryczałcie nie odlicza sobie od podatku środków trwałych (nie może zaliczyć zakupów na firmę do kosztów uzyskania przychodu). Sprzedaż składników majątku będzie mu natomiast podwyższać przychód, który stanowi podstawę wyliczania składki zdrowotnej. W efekcie czego istnieje ryzyko wejścia na wyższy próg opłacania składki zdrowotnej.

Ryczałtowcy muszą być szczególnie ostrożni

Sprzedaż staje się nieopłacalna, a jej skutki mogą być odczuwalne przez cały rok. Trzeba zatem uważać, aby niepotrzebnie nie podnieść sobie przychodu i uczciwie przemyśleć zarówno wprowadzenie majątku do firmy, jak i jego sprzedaż – podsumowuje Piotr Juszczyk.

Środki trwałe, które przedsiębiorcy nabywają do swojej działalności gospodarczej, mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodu. Ich zakup zmniejsza więc podstawę opodatkowania oraz wysokość składki zdrowotnej. Dotyczy to podatników, którzy rozliczają się według skali podatkowej lub podatku liniowego.W przypadku odsprzedaży składnika majątkowego sytuacja jest odwrotna. Sprzedaż środka trwałego , który należy do majątku firmy, zwiększa podstawę opodatkowania oraz podstawę wyliczenia składki zdrowotnej., bo zachowany jest balans – zakup zmniejsza podstawę, sprzedaż ją podwyższa. Jednak ryczałtowcy na takiej sytuacji zdecydowanie tracą.Składniki majątku w większości przypadków są sprzedawane za kwotę niższą niż cena zakupu. Można więc powiedzieć, że na składkach i podatkach przedsiębiorca wychodzi na plus – raczej zyskuje. Wyższa kwota jest wrzucona w koszty, a po latach przychód ze sprzedaży tego środka jest w stosunku do niej niższy.Jeśli przedsiębiorca nabył składnik majątkowy w 2021 roku i sprzeda go w 2022, to suma danin publiczno-prawnych, które będzie musiał odprowadzić, będzie wyższa niż kwota, którą odpisał przy zakupie. Poza odprowadzeniem należnego podatku czeka go jeszcze opłata 9% składki zdrowotnej (4,9% w przypadku podatników rozliczających się liniowo), co zmniejszy zysk ze sprzedaży. W takiej sytuacji podatnik straci.Odrębnym problemem jest zakup składników majątkowych przez podatników rozliczających się na ryczałcie. Ta grupa nie może zaliczyć zakupów na firmę do kosztów uzyskania przychodu . W związku z tym podatnik na ryczałcie nie odlicza sobie od podatku środków trwałych (podstawę stanowi w tym przypadku przychód pomniejszony o składki na ubezpieczenia społeczne). Natomiast– mówi Piotr Juszczyk.Przykładowo: przedsiębiorca, który osiąga przychody w granicach 270-280 tys. zł zakupił przed laty samochód za 300 tys. zł i po 1 stycznia 2022 sprzedaje go za ok. 50-60 tys. zł. Przekroczy wtedy próg 300 tys. zł przychodu i w efekcie będzie musiał zapłacić wyższą składkę zdrowotną za każdy miesiąc roku kalendarzowego (12 x 916 zł). Jego obciążenia publiczno-prawne zwiększą się o 500 zł za każdy miesiąc, a więc o 6000 zł rocznie. Ryczałtowcy mieszczący się w niższych progach składkowych również mogą wpaść w wyższe widełki.Sprzedaż majątku firmy na ryczałcie jest więc obarczona nie tylko podatkiem, ale też