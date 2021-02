Renta dożywotnia (odwrócona hipoteka) w podatku dochodowym

Nieruchomości nabyte w ramach tzw. renty dożywotniej spełniają definicje środków trwałych podlegających amortyzacji. Ich wartość początkową należy ustalić w wartości wykazanej w aktach notarialnych zakupu, które odzwierciedlają ich wartość rynkową - potwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 11.01.2021 r. nr 0111-KDIB2-1.4010.409.2020.2.PB.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Spółka z o.o. zamierza nabywać na własny rachunek nieruchomości i je wynajmować bądź sprzedawać. Zakup nastąpi w dwojaki sposób:a) Nabycie całości nieruchomości w zamian za rentę.Na podstawie umowy zbywca przenosiłby na Wnioskodawcę własność całości nieruchomości, a Wnioskodawca wypłacałby zbywcy dożywotnią rentę pieniężną . Podstawą prawną do takiego nabycia byłyby przepisy o rencie odpłatnej (art. 903 i art. 906 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1965 r. - Kodeks cywilny, dalej: „k.c.”).b) Nabycie udziału w nieruchomości w zamian za rentę oraz nabycie pozostałego udziału w nieruchomości na podstawie umowy dożywocia Na podstawie umowy dożywocia zbywca przenosiłby na spółkę własność pozostałego udziału w nieruchomości, a spółka zapewniałby zbywcy określone świadczenia (tj. dożywotnią możliwość zamieszkiwania na całości albo części nieruchomości, dostarczanie wyżywienia, opiekę w czasie choroby oraz wyprawienie pogrzebu). Podstawą prawną takiego nabycia byłyby przepisy o dożywociu (art. 908 § 1 i 2 k.c.).Przedmiotem nabycia będą nieruchomości lokalowe wraz ze związanym z nimi prawem do udziału we własności gruntu albo budynki wraz z prawem własności gruntu na którym się znajdują. Nabycie nieruchomości będzie następować od osób fizycznych, akty notarialne będą określały wartość nabywanych nieruchomości odpowiadającą ich aktualnej wartości rynkowej.Tak nabyte nieruchomości będą wykorzystywane do prowadzenia działalności w zakresie wynajmowania nieruchomości . Przy czym nieruchomości nabyte na podstawie umowy dożywocia, w części w jakiej będą dożywotnio zamieszkiwane przez zbywcę, będą wynajmowane dopiero po śmierci zbywcy.Spółka zadała pytanie, czy nieruchomości nabywane na zasadach określonych w pkt a) i b) będą stanowić dla niej środki trwałe podlegające amortyzacji oraz jak ustalić ich wartość początkową? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy i odstąpił od jego uzasadnienia prawnego. Stanowisko to było następujące:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów