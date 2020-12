W przyszłym roku nie zmienisz amortyzacji podatkowej

Możliwość obniżania i podwyższania stawek amortyzacyjnych to podstawowe prawo podatników przy amortyzacji środków trwałych. Od przyszłego roku prawo to zostanie istotnie ograniczone. Fiskus nie chce bowiem „tracić” pieniędzy, gdy przedsiębiorca korzysta z preferencji podatkowych.

Od 2021 r. za czas opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym bądź zwolnienia z PIT podatnik nie będzie mógł obniżać stawek amortyzacyjnych.

Przedsiębiorcy korzystający z ryczałtu ewidencjonowanego są obowiązani prowadzić wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Wykaz ten musi zawierać m.in. określenie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, symbol KŚT, wartość początkową czy stawkę amortyzacji.



Później - w razie zmiany formy opodatkowania podatnicy rozliczający się dotychczas ryczałtowo, zobowiązani są do założenia ewidencji środków trwałych wymaganej dla zasad ogólnych, w której muszą uwzględnić odpisy amortyzacyjne przypadające za okres opodatkowania w formie zryczałtowanego podatku dochodowego lub podatku tonażowego. Warto zatem w takim przypadku zadbać o to, aby za ten czas amortyzacja była jak najniższa, aby w pełni ją wykorzystać już po zmianie formy opodatkowania.

Obecnie podatnicy mogą dowolnie obniżać stawki amortyzacyjne stosowane do środków trwałych czy wartości niematerialnych i prawnych. W przyszłym roku to się zmieni. Fiskus nie chce bowiem, aby w ten sposób optymalizowali płaconą fiskusowi daninę podatnicy korzystający ze zwolnienia od podatku bądź rozliczający się ryczałtowo.

zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym - w okresie korzystania z takiego zwolnienia; opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, podatkiem tonażowym lub zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji, o którym mowa w ustawie z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych - w okresie tego opodatkowania. Od przyszłego roku w art. 22i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zostanie dodany ust. 8 zgodnie z którym, przepisów umożliwiających obniżenie stawek zawartych w Wykazie stawek amortyzacyjnych nie będzie się stosować do środków trwałych wykorzystywanych przez podatników w działalności, z której przychody podlegają:

Przypomnijmy, odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych dokonuje się przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w Wykazie stawek amortyzacyjnych (stanowiącym załącznik numer 1 do ustawy o PIT) i zasad określonych w tej ustawie.Metod amortyzacji środków trwałych jest kilka. Raz wybrana ma zastosowanie do niego przez cały czas – nie można jej zmienić. Co innego stawki amortyzacyjne. Te z początkiem roku można zmieniać (w dopuszczalnych przez ustawodawcę limitach – czyli nie więcej niż wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do ustawy o PIT; limitu dolnego natomiast nie ma).Z rozwiązania tego podatnicy skrzętnie korzystali, gdy przysługiwały im inne preferencje podatkowe. Przykładem jest tutaj opodatkowanie firmy ryczałtem eiwdencjonowanym. W czasie takiego opodatkowania bowiem „amortyzacja biegnie” tylko nie jest uwzględniana w kosztach podatkowych (bo te nie są rozliczane).Drugi przypadek to korzystanie ze zwolnienia z opodatkowania. Jeżeli bowiem dany przychód jest zwolniony od podatku, to również przypadające na niego koszty nie mogą być kosztami podatkowymi. Przykładem są tutaj chociażby specjalne strefy ekonomiczne.Nic więc dziwnego w tym, że w okresie, w którym podatnicy nie mogą uwzględniać w rachunku podatkowym odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych (tzn. te nie pomniejszają kosztów podatkowych) – chcą aby były one jak najniższe, a podwyższane są dopiero, gdy wpływają na wysokość podatku. W dopuszczonych zatem przez prawo ramach obniżają oni przypadające na ten okres stawki amortyzacyjne (nawet do zera, na co organy podatkowe przyzwalały w wydawanych interpretacjach podatkowych).Od przyszłego roku to się jednak zmieni. Fiskus postanowił zabrać firmom tę możliwość optymalizacji podatkowej.Przepis ten będzie mieć zastosowanie do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wprowadzonych do ewidencji po dniu 31 grudnia 2020 r.