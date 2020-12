Sprzedaż wysyłkowa dla osób fizycznych a nowy JPK z deklaracją

Sprzedaż wysyłkowa na rzecz osób prywatnych dokonywana na terenie Polski nie zawsze musi być ewidencjonowana na kasie fiskalnej. Jednocześnie można do niej wystawić faktury. Czy te należy odrębnie oznaczać w nowym JPK z deklaracją?

Sprzedaż wysyłkowa potwierdzona fakturami wystawionymi na rzecz osób prywatnych w danym miesiącu, winna być wykazana w nowym JPK_VAT osobnym zapisem, tzn. ujęta winna być odrębnie każda faktura, z danymi nabywcy bez dodatkowych oznaczeń (z pewnymi wyjątkami).

Ważne

Na kasie fiskalnej obowiązkowo musi być ujmowana sprzedaż (dla osób prywatnych) towarów wymienionych w § 4 ust. 1 tego rozporządzenia, nawet pomimo spełnienia warunków zwolnienia wynikających z poz. 36 załącznika do rozporządzenia (np. części do silników, sprzęt radiowy, telewizyjny, telekomunikacyjny, fotograficzny itp.).

Sprzedaż wysyłkowa może być udokumentowana fakturami, które w odpowiedni sposób trzeba wykazać w nowym pliku JPK.

"RO" - dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących;

"WEW" - dokument wewnętrzny;

"FP" - faktura, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy (tj. faktura wystawiona do paragonu).

Przypomnijmy, na mocy § 2 ust. 1 i poz. 36 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28.12.2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym (nie później niż do 31 grudnia 2021 r.) dostawę towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).W związku z powyższym sprzedaż taka co do zasady może nie być ujmowana na kasie fiskalnej . Nie ma przy tym przeciwwskazań, aby dokumentować ją fakturami.Co się z kolei tyczy obowiązków ewidencyjnych, nowy JPK_VAT obowiązuje od 1 października 2020 r., zaś elementy ewidencji VAT oraz pliku JPK określa rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 1988 ze zm.).Rozporządzenie to wskazuje, że podatnicy są obowiązani do oznaczania niektórych dowodów sprzedaży kodami:Z powyższego wynika, ze sprzedaż zarejestrowana na kasie fiskalnej winna być ujęta w nowym JPK_VAT na podstawie dokumentu zbiorczego, jakim jest raport fiskalnych. Dokument ten należy oznaczyć kodem RO.Ponieważ omawiane faktury nie będą wystawione do paragonów z kasy fiskalnej, nie należy ich oznaczać symbolem FP. Właściwe nie będzie też oznaczenie RO (które jest zarezerwowane wyłącznie do raportów z kas fiskalnych), ani WEW (zarezerwowane do dokumentów wewnętrznych). Z przepisów zdaje się jednak wynikać, że każda taka faktura winna być ujęta w ewidencji sprzedaży i co za tym idzie – nowym JPK z deklaracją – w odrębnej pozycji (faktura po fakturze). W części ewidencyjnej powinny znaleźć się dane nabywcy bez podawania PESEL. Faktury takie mogą też wymagać oznaczenia odpowiednim kodem GTU, jeżeli wystąpi transakcja objęta obowiązkiem takiego oznaczenia.