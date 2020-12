Kiedy rozliczyć zwrot podatku od nieruchomości?

To moment fizycznego zwrotu nadpłaty podatku od nieruchomości należy uznać za dzień rozpoznania przychodu - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 17.12.2020 r. nr 0111-KDIB1-3.4010.512.2020.1.IM.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Kliknij, aby powiekszyć fot. Kenishirotie - Fotolia.com Data decyzji czy zwrotu podatku sktukuje powstaniem przychodu? Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej, za dzień zwrotu nadpłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego organu podatkowego. W związku z tym momentem rozpoznania przychodu po stronie podatnika z tytułu zwróconego podatku od nieruchomości jest dzień zwrotu tej nadpłaty nie zaś dzień wydania decyzji o zwrocie.

Spółka w prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystuje nieruchomości od których opłaca podatek od nieruchomości . Zapłata zobowiązania wynika ze składanej corocznie deklaracji, a wpłaty podatku następują co miesiąc na rachunek organu podatkowego w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, a za styczeń do 31 stycznia.Podatek od nieruchomości spółka traktuje jako koszt pośredni uzyskania przychodu . Płacone raty trafiają do kosztów w każdym miesiącu danego roku. Po przeprowadzeniu audytu spółka stwierdziła nadpłatę podatku od nieruchomości w latach 2017-2019. W związku z tym złożyła korekty deklaracji oraz wniosek o stwierdzenie nadpłaty. Następnie spółka uzyskała pozytywną decyzję organu podatkowego, uznającą nadpłatę w tym podatku, a w kolejnym kroku zwrot nadpłaty na jej rachunek bankowy.Spółka zadała pytanie, w którym momencie powinna rozpoznać przychód z tytułu zwróconego podatku od nieruchomości? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów