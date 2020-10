Dla podatku od darowizny nie jest ważny kredyt a hipoteka na nieruchomości

Do ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn nie ma znaczenia, jaka kwota zobowiązania z tytułu kredytu zaciągniętego na zakup darowanego mieszkania pozostała do spłacenia, ponieważ nie stanowi ona długów i ciężarów. Tymi jest natomiast ciążąca na tej nieruchomości hipoteka - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 21.10.2020 r. nr 0111-KDIB2-3.4015.124.2020.2.ASZ.

Przeczytaj także: Podatek od darowizny: czysta wartość a polecenie darczyńcy

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Kliknij, aby powiekszyć fot. bzyxx - Fotolia.com Podatek od darowizny nieruchomości z hipoteką Długami i ciężarami, do wyliczenia czystej wartości darowizny, nie jest pozostający do spłaty kredyt darczyńcy. Jest on bowiem jego obciążeniem osobistym. W powyższym mieści się natomiast wartość hipoteki obciążająca darowaną nieruchomość.

Przeczytaj także: Dobrowolne wpłaty dla spółki cywilnej z podatkiem od darowizny

Partner wnioskodawczyni w ubiegłym roku nabył mieszkanie za cenę 85.000 zł, na co zaciągnął kredyt hipoteczny . Obecnie zamierza on dokonać na rzecz zainteresowanej darowizny połowy mieszkania.Pozostały kapitał do spłaty z tytułu zaciągniętego kredytu wynosi ponad 105 tys. zł plus należne odsetki. Wartość całej nieruchomości jest szacowana na kwotę 84.500 zł. Nadto na nieruchomości została ustanowiona hipoteka umowna na wartość 184.550 zł.Wnioskodawczyni zadała pytanie, czy od otrzymanego w darowiźnie udziału w mieszkania będzie musiała zapłacić podatek? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów