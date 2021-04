Odsetki za zwłokę i opłata prolongacyjna nie są kosztami podatkowymi

Fiskus nie dokłada się do błędów podatników © apops - Fotolia.com

Zapłata odsetek oraz opłaty prolongacyjnej stanowiących efekt nieprawidłowego wywiązania się z warunków zawartej umowy, nie pozostaje w związku z osiąganiem przychodów, przez co nie może być zaliczona do kosztów podatkowych - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 19.04.2021 r. nr 0111-KDIB1-2.4010.42.2021.1.SK.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Jeżeli swoim działaniem spowodowałeś, że konieczne jest oddanie części otrzymanej dotacji z odsetkami oraz opłatą prolongacyjną przy rozłożeniu tego zwrotu na raty, to zarówno odsetek jak i opłaty prolongacyjnej do kosztów podatkowych nie zaliczysz. Fiskus uważa bowiem, że w ten sposób przedsiębiorca nie może rekompensować sobie swojego nieprawidłowego zachowania.

Spółka z o.o. (X) została zobowiązana do zwrotu części dofinansowania pochodzącego ze środków europejskich – wraz z odsetkami za zwłokę liczonymi jak od zaległości podatkowych od dnia przekazania środków.Obowiązek zwrotu powstał w związku ze zmianą struktury właścicielskiej X., w wyniku której właścicielem 60% udziałów stał się Y, co spowodowało, że X stał się tzw. dużym przedsiębiorstwem w rozumieniu przepisów unijnych o pomocy publicznej.Powstała zaległość została spółce rozłożona na raty, co spowodowało naliczenie opłaty prolongacyjnej.Spółka zadała pytanie, czy odsetki oraz opłata prolongacyjna związane z obowiązkiem zwrotu dofinansowania, stanowią dla niej podatkowe koszty uzyskania przychodu? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów