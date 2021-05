Firmy brytyjskie nie potrzebują w Polsce przedstawiciela podatkowego

Instytucja przedstawiciela podatkowego została wprowadzona do polskiej ustawy o VAT dla umożliwienia podatnikom zagranicznym rozliczenia VAT, bez obowiązku rejestracji na potrzeby VAT w Polsce. Oznacza to, że nawet dokonując ograniczonych czynności opodatkowanych VAT w Polsce, zagraniczni podatnicy spoza Unii Europejskiej będą co do zasady zobowiązani posiadać przedstawiciela podatkowego.

Instytucja przedstawiciela podatkowego

W przypadku podatników posiadających siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium jednego z państw członkowskich UE, zamiast obowiązku, pozostawiono możliwość ustanowienia przedstawiciela podatkowego. Oznacza to, że w tym zakresie firmy z UE są uprzywilejowane.

Kliknij, aby powiekszyć fot. gustavofrazao - Fotolia.com Czy każda firma spoza UE musi mieć przedstawiciela podatkowego? Zagraniczne firmy rejestrujące się w Polsce do VAT muszą mieć tutaj przedstawiciela podatkowego, który będzie w ich imieniu dopełniał odpowiednie obowiązki podatkowe. Wyjątkiem są firmy mające siedzibę w Unii Europejskiej - te mają wybór a nie obowiązek ustanowienia takiego przedstawiciela. Na mocy przepisów szczególnych powyższy wyjątek objął też Wielką Brytanię

Przedstawiciel podatkowy dla firm brytyjskich

Zgodnie z treścią art. 18a ust. 1 ustawy o VAT podatnicy nieposiadający siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności w Polsce, podlegający jednak obowiązkowi rejestracji jako podatnik VAT czynny, zobowiązani są do ustanowienia przedstawiciela podatkowego.Przykładowo więc podatnik z Indii wykonujący czynności opodatkowane w Polsce, musi obligatoryjnie ustanowić przedstawiciela podatkowego, podczas gdy wykonujący te same czynności podatnik z Belgii może, ale nie musi go ustanawiać.Ustawodawca przewidział szereg warunków formalnych dla instytucji przedstawiciela podatkowego. Oznacza to, że nie każdy podmiot może automatycznie zostać przedstawicielem podatkowym. W tym celu należy bowiem spełniać kryteria związane z posiadaniem na terytorium kraju działalności gospodarczej, rejestracją jako VAT czynny oraz – jeżeli potrzeba – VAT-EU, brakiem zalegania z podatkami, brakiem skazania z KKS za popełnienie przestępstwa skarbowego oraz posiadaniem uprawnień do zawodowego wykonywania doradztwa podatkowego . Konieczne jest także zawarcie pisemnej umowy zawierającej oznaczenie stron, adresy przechowywania dokumentacji, oświadczenie o spełnieniu ww. warunków, zakres upoważnienia, zgodę na wykonywanie obowiązków i czynności w imieniu własnym na rzecz podatnika (o ile dotyczy).Rolą przedstawiciela podatkowego jest dokonywanie rozliczenia podatku VAT w Polsce poprzez składanie deklaracji, informacji podsumowujących, a także prowadzenie i przechowywanie dokumentacji oraz ewidencji niezbędnych na potrzeby podatku VAT. Może on także podejmować inne czynności wynikające z przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, jeżeli zostanie do tego upoważniony. Ponadto przedstawiciel podatkowy zgodnie z przepisami ustawy o VAT ponosi solidarną odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe podatnika, które przedstawiciel rozlicza w jego imieniu.W związku z brexitem Wielka Brytania przestała być częścią Unii Europejskiej, co oznacza, że przedsiębiorcy z tego kraju niemający siedziby albo stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej powinni zgodnie z ustawą o VAT ustanowić przedstawiciela podatkowego i poprzez niego rozliczać podatek VAT od czynności opodatkowanych w Polsce. Zawarta 30 grudnia 2020 r. brytyjsko-unijna umowa handlowa, zawierająca protokół o współpracy w sprawach podatkowych i celnych, pozwoliła krajom członkowskim na rezygnację z żądania ustanowienia przedstawiciela podatkowego.W związku z powyższym minister finansów, funduszy i polityki regionalnej podpisał rozporządzenie wprowadzające ułatwienia dla przedsiębiorców z UK, Irlandii Północnej oraz Norwegii z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 r. Zgodnie z treścią rozporządzeniaKwestia brexitu i umowy handlowej pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią stanowi bardzo duże ograniczenie w działalności firm brytyjskich w Polsce, ponieważ podatnicy do końca nie wiedzą, jak mają postępować, a informacje/rozporządzenia/umowy zawierane są tuż przed wejściem w życie albo z mocą wsteczną. Wpływa to na jakość tworzonego prawa oraz zaufanie przedsiębiorców do państwa. Pomimo długiego okresu przejściowego umowę handlową podpisano 30 grudnia 2020 r., a korzystne dla przedsiębiorców rozporządzenie – praktycznie na granicy terminu do składania rozliczenia VAT za styczeń 2021 r.