Podatek od sprzedaży nieruchomości: podział majątku wspólnego nie jest nabyciem

Na potrzeby podatku dochodowego ważna jest data nabycia nieruchomości do majątku wspólnego małżeńskiego, a nie późniejsza data przeniesienia własności do majątku odrębnego jednego z małżonków. To od tej pierwszej liczony jest pięcioletni okres, po upływie którego nie wystąpi podatek od sprzedaży nieruchomości - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 14.06.2021 r. nr 0113-KDIPT2-2.4011.360.2021.1.KK.

Przeczytaj także: Spłata kredytu na budowę sprzedanego domu jako cel mieszkaniowy?

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Kliknij, aby powiekszyć fot. takasu - Fotolia.com Sprzedaż majątku po podziele wśród małżonków W podatku dochodowym podzielenie majątku wspólnego małżonków do ich majątku odrębnego nie jest powtórnym nabyciem, tak samo jak tym nie jest przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W rezultacie zdarzenia takie nie wpływają na moment nabycia nieruchomości istotny przy liczeniu 5 lat, po upływie których nie trzeba płacić podatku od ich sprzedaży.

Przeczytaj także: Służebność osobista nieruchomości obniża jej cenę przy sprzedaży

W sierpniu 2008 r. małżonkowie nabyli do majątku wspólnego prawo użytkowania wieczystego działki nr 2/4 o pow. 481 mi własność budynku mieszkalnego stanowiącego odrębny przedmiot własności (nieruchomość). Z czasem prawo użytkowania wieczystego zostało przekształcone w prawo własności. Ponadto w dniu 29 grudnia 2009 r. nabyli oni do majątku wspólnego udział w części prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w M.Wspólny majątek małżeński został podzielony na mocy umowy o rozdzielności majątkowej z dnia 16 października 2019 r., wskutek której wnioskodawczyni stała się jedynym właścicielem powyższych nieruchomości, a sprzedała je 10 lutego 2021 r. Zainteresowana zadała pytanie, czy sprzedaż ta będzie opodatkowana podatkiem dochodowym ? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów