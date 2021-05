Spłata kredytu na budowę sprzedanego domu jako cel mieszkaniowy?

Kredyt hipoteczny nie jest kosztem ale celem mieszkaniowym już tak

Zaciągnięty na budowę domu kredyt nie stanowi przychodu podatnika ani kosztu jego uzyskania. Spłata takiego kredytu wraz z odsetkami może jednakże być uznana za wydatek na własny cel mieszkaniowy i to nawet wówczas, gdy kredyt zaciągnięto na zbywaną nieruchomość. Warunkiem jednak jest to, że do kosztów podatkowych nie zaliczono faktycznych wydatków na budowę tego domu.