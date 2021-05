Zakup mieszkania do majątku odrębnego męża a ulga mieszkaniowa

Wydatki na zakup oraz wykończenie mieszkania dokonane przed rozszerzeniem wspólności majątkowej małżonków stanowią wydatki na własne cele mieszkaniowe - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 06.05.2021 r. nr 0115-KDIT1.4011.66.2021.2.JG.

Przeczytaj także: Zakup budynku mieszkalno-usługowego z ulgą mieszkaniową

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Kliknij, aby powiekszyć fot. Alexander Raths - Fotolia.com Ulga mieszkaniowa na cudze mieszkanie? Datą nabycia nieruchomości lub prawa majątkowego przez każdego z małżonków (gdy ta zostaje włączona do majątku wspólnego małżeńskiego) jest data nabycia przez tego małżonka, który tę nieruchomość lub prawo włączył do majątku wspólnego. Na tej podstawie fiskus doszedł do wniosku, że również ulga mieszkaniowa przysługuje tutaj obojgu małżonkom od daty nabycia danej nieruchomości przez pierwszego z nich.

Przeczytaj także: W uldze mieszkaniowej podatek PCC i prowizja pośrednika

W sierpniu 2020 r. wnioskodawczyni sprzedała mieszkanie , które kupiła (do majątku odrębnego) w styczniu 2017 r. Środki uzyskane ze sprzedaży zamierza wraz z mężem przeznaczyć na własne cele mieszkaniowe , tj. zakup większego mieszkania.Mieszkanie zostało zakupione we wrześniu 2020 r., z tym że za zgodą wnioskodawczyni chwilowo weszło do majątku odrębnego męża. Na powyższe małżonkowie zdecydowali się z uwagi na fakt, iż w chwili zawarcia umowy kredytowej na zakup mieszkania wnioskodawczyni nie pracowała, a w związku z tym obniżała zdolność kredytową męża. Złożył on w związku z tym wniosek o kredyt tuż przed ślubem (który miał miejsce 1 sierpnia 2020 r.) jako kawaler co było dla nich dużo korzystniejsze. Bank wymagał przy tym, aby był on jedynym właścicielem mieszkania.Jak tylko po zakupie został uzyskany odpowiedni wpis w księdze wieczystej, małżonkowie udali się w dniu 14 stycznia 2021 r. do notariusza i dokonali rozszerzenia wspólności majątkowej o to mieszkanie. Wnioskodawczyni przystąpiła też do kredytu hipotecznego.Zainteresowana zadała pytanie, czy wydatki na zakup oraz wykończenie mieszkania będącego własnością męża dokonane przed rozszerzeniem wspólności majątkowej małżonków stanowią wydatki na własne cele mieszkaniowe? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów