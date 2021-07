Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi zwolnione z obowiązku dokumentacji

Lokalną dokumentację cen transferowych powinny sporządzić podmioty powiązane w celu wykazania, że ceny przyjęte w danym roku obrotowym zostały ustalone na warunkach rynkowych, tj. takich, jakie ustaliłyby podmioty niepowiązane. Ustawodawca przewidział różne progi kwotowe dla jednorodnych transakcji kontrolowanych w zależności od charakteru transakcji.

Przeczytaj także: Dokumentacja cen transferowych dla podmiotów działających w SSE

Charakterystyka podmiotu

Uprzednie porozumienie cenowe

Kliknij, aby powiekszyć fot. apops - Fotolia.com Nie każdy musi robić dokumentację cen transferowych Transakcje z podmiotami powiązanymi wymagają bardzo często zaprowadzenia dodatkowej dokumentacji cen transferowych po to, aby wykazać, że przyjęte przez strony postanowienia zostały ustalone na warunkach rynkowych. W określonych przypadkach jednakże od sporządzenia takiej dokumentacji można odstąpić.

Koszty niepodatkowe

Podatkowa grupa kapitałowa

Powiązania ze Skarbem Państwa lub JST

Przetarg nieograniczony

Grupa producentów rolnych, producentów owoców i warzyw

Zakład zagraniczny

Zgodnie z powyższymi przepisami wyłączone z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych są transakcje kontrolowane zawierane wyłącznie przez krajowe podmioty powiązane, tj. mające siedzibę lub zarząd na terytorium Polski, jeżeli nie korzystają one ze zwolnienia podmiotowego z podatku dochodowego, zwolnienia przedmiotowego w zakresie dochodów osiąganych ze specjalnych stref ekonomicznych ani nie poniosły straty podatkowej w roku, którego dotyczy dokumentacja.Obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych nie dotyczy także transakcji kontrolowanych, objętych uprzednim porozumieniem cenowym (APA) w zakresie, którego dotyczy to porozumienie. APA (ang. advance pricing arrangements) to porozumienie pomiędzy podatnikami i organem podatkowym w sprawie ustalenia cen transakcyjnych pomiędzy podmiotami powiązanymi. W ten sposób organ akceptuje wybór i sposób stosowania metody ustalania cen transferowych, umożliwiając wnioskodawcy na przykład zwolnienie z obowiązku dokumentowania transakcji objętej APA. Należy dodać, że proces uzyskiwania APA jest skomplikowany. Wymaga bowiem stałej współpracy z organem podatkowym i ujawnienia szeregu danych dotyczących transakcji. Dodatkowo okres oczekiwania na APA to w praktyce minimum pół roku.Dokumentacji nie sporządza się także, jeżeli czynności nie stanowiły przychodu lub kosztów uzyskania przychodu, poza transakcjami finansowymi, kapitałowymi lub dotyczącymi inwestycji, wartości niematerialnych i prawnych lub środków trwałych. Wyłączenie to jest zasadne, ponieważ takie wydatki/przychody są nierelewantne dla podatku dochodowego i nie ma sensu sporządzać dla nich dokumentację cen transferowych. W takich przypadkach wystarczające jest istnienie nieefektywności podatkowej dla podmiotów powiązanych.Z dokumentacji zwolnione są także transakcje zawierane z podmiotami w ramach podatkowej grupy kapitałowej . PGK tworzą minimum dwie spółki prawa handlowego, posiadające osobowość prawną, pomiędzy którymi występują określonej wielkości powiązania kapitałowe. W celu ukonstytuowania PGK niezbędne jest podpisanie umowy oraz zgłoszenie do urzędu. Ustawodawca stawia także konkretne wymagania dla podmiotów wchodzących w skład PGK, jak też dla samej PGK.Nie trzeba także dokumentować transakcji w przypadku, gdy powiązania wynikają wyłącznie z powiązania z jednostkami samorządu terytorialnego, ich związkami lub Skarbem Państwa. W przypadku Skarbu Państwa i JST sporządzanie dokumentacji cen transferowych byłoby zbędnym obowiązkiem, także z perspektywy fiskusa.Dokumentacji nie trzeba także sporządzać w przypadku, gdy cena została ustalona w wyniku przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów Prawo zamówień publicznych. Ustawa Prawo zamówień publicznych w sposób szczegółowy reguluje wymagania dotyczące przetargów publicznych. W związku z tym fiskus uznał, że ceny ustalone w wyniku takiego przetargu są zawsze rynkowe i nie ma potrzeby przygotowywania lokalnej dokumentacji cen transferowych w tym przypadku.W celu zwolnienia grupy producentów rolnych z obowiązku dokumentacji transakcji kontrolowanych konieczne jest, aby transakcja dotyczyła odpłatnego zbycia na rzecz grupy producentów rolnych produktów wyprodukowanych w gospodarstwach będących członkami tej grupy oraz była dokonana przez grupę producentów rolnych na rzecz jej członków do produkcji produktów lub grup produktów, o których mowa powyżej. Podobny zakres zwolnienia dotyczy grupy producentów owoców i warzyw oraz organizacji uznanych za takich producentów.Ostatnia kategoria zwolnienia z obowiązku przygotowania lokalnej dokumentacji cen transferowych dotyczy transakcji przypisanych do dochodu zagranicznego zakładu położonego na terytorium Polski, jeżeli zgodnie z przepisami właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania dochody te mogą być opodatkowane tylko w innym niż Polska państwie. Zwolnienie z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych w tym przypadku jest podyktowane opodatkowaniem transakcji poza Polską i rozliczeniem podatku w innym kraju. Polski fiskus nie potrzebuje zatem mieć dodatkowych informacji w tym zakresie.