Podział i sprzedaż gruntu nie wpływa na podatek dochodowy

Podatnik może dowolnie dysponować swoim majątkiem

Pięć lat liczonych od końca roku, w którym doszło do nabycia nieruchomości do majątku prywatnego. Po upływie tego czasu jej sprzedaż nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Jest tak nawet wówczas, gdy podatnik podzieli posiadany grunt na mniejsze działki i to je później sprzeda.