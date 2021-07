Estoński CIT: alternatywa dla tradycyjnego CIT

Polski "Estoński CIT": hit czy kit?

Dumnie zapowiadany w Polsce estoński CIT to jedynie namiastka tego, co funkcjonuje w Estonii. Założeniem tej formy rozliczeń brak płatności CIT tak długo, jak zyski firmy przekazywane są na inwestycje. W Polsce rozwiązanie to została jednakże obłożone wieloma warunkami, przez co jego atrakcyjność istotnie spada. Z jednej strony bowiem część podmiotów została wprost z tej możliwości wyłączona, z drugiej zaś ustawodawca wymaga dużych nakładów na inwestycje bądź pensje pracownicze.