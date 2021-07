Wycena prywatnego majątku wnoszonego do firmy

Remont domu a wartość początkowa środka trwałego

Wprowadzasz prywatny składnik majątku do firmy, który staje się środkiem trwałym? Masz prawo go amortyzować, w związku z czym konieczne jest określenie jego wartości początkowej. Tą nie zawsze będzie cena zakupu/wytworzenia. Ta bowiem może nie być tutaj znana. Wówczas to wartość początkową określa się na podstawie ceny rynkowej.