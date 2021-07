Wymiana samego dachu również z ulgą termomodernizacyjną?

Wymieniasz dach? - odlicz remont od podatku

Czy sama wymiana dachu, bez montażu izolacji cieplnej, uprawnia do ulgi termomodernizacyjnej? Podatnik we wniosku wskazał, że taka wymiana poprawi parametry cieplne, bowiem przed wymianą strop był mokry, a więc o gorszych parametrach cieplnych. Takie wyjaśnienie wystarczyło fiskusowi aby przyznać zainteresowanemu prawo do ulgi.