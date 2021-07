Podatek od sprzedaży mieszkania nabytego w spadku oraz dziale spadku

Dział spadku a podatek od sprzedaży mieszkania

Spłata za dział spadku zmniejsza podatek od sprzedaży nieruchomości nabytej w zamian tej spłaty. Liczy się tutaj jednakże tylko kwota faktycznie wypłacona. Co do liczenia 5 lat, po upływie których nie trzeba płacić podatku od zbycia nieruchomości otrzymanej w spadku, to te liczy się od daty nabycia nieruchomości przez spadkodawcę.