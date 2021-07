Umowa dożywocia bez podatku dochodowego

W przypadku przeniesienia prawa własności mieszkania w wykonaniu umowy dożywocia nie jest możliwe ustalenie przychodu, tj. ceny. W związku z tym po stronie dożywotnika nie powstaje obowiązek zapłaty podatku - potwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 08.07.2021 r. nr 0113-KDIPT2-2.4011.434.2021.1.KK.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Wnioskodawczyni w grudniu 2020 r. nabyła prawo własności lokalu od spółdzielni mieszkaniowej na podstawie aktu notarialnego w przedmiocie ustanowienia odrębnej własności lokalu i przeniesienia własności lokalu, będącego uprzednio przedmiotem spółdzielczego lokatorskiego prawa nabytego przez wnioskodawczynię w drodze przydziału w 1983 r.Obecnie zainteresowana zamierza zawrzeć umowę dożywocia w rozumieniu art. 908 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny, w wykonaniu której przeniesie prawo własności powyższego lokalu na swoją córkę i jej męża w zamian za zobowiązanie się nabywców do zapewniania jej dożywotniego utrzymania polegającego na przyjęciu wnioskodawczyni jako domownika, dostarczaniu wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła, odpowiedniej pomocy i pielęgnowania w chorobie oraz do sprawienia na własny koszt pogrzebu odpowiadającego zwyczajom miejscowym.Wnioskodawczyni zadała pytanie, czy od zawartej umowy dożywocia będzie musiała zapłacić podatek dochodowy ? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zgodził się z podatniczką i odstąpił od uzasadnienia prawnego jej stanowiska. To było następujące:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów