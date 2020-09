Umowa dożywocia mieszkania otrzymanego w darowiźnie poza podatkiem dochodowym

Zbycie na podstawie umowy dożywocia, mieszkania otrzymanego w darowiźnie nie skutkuje zapłatą PIT. Nie jest tutaj bowiem możliwe określenie wartości uzyskanego z tego tytułu przychodu - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 18.09.2020 r. nr 0112-KDIL2-1.4011.582.2020.3.MKA.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Wnioskodawca otrzymał w 2018 r. mieszkanie w darowiźnie od swojej babci. Darowizna ta była zwolniona z podatku od spadków i darowizn . Sytuacja życiowa zmusiła go do rozważenia zawarcia umowy o dożywocie, której przedmiotem będzie wskazane mieszanie.Wnioskodawca zadał pytanie, czy w przypadku zawarcia umowy dożywocia będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów