Faktura korygująca na sprzedaż która nie doszła do skutku

Co z fakturą na sprzedaż która nie doszła do skutku? © apops - Fotolia.com

Gdy nie doszło do realizacji świadczenia (przedmiotu sprzedaży nie wydano), nie doszło do zapłaty, a faktura została wprowadzona do obiegu prawnego, to dokumentuje ona zdarzenie, do którego nie doszło. Faktura taka nie może pozostać w obrocie gospodarczym. W takim przypadku istnieje wyłącznie możliwość wystawienia faktury korygującej - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 03.12.2021 r. nr 0111-KDIB3-1.4012.771.2021.1.IK.

Przeczytaj także: Sposób rozliczenia faktury korygującej zwiększającej VAT należny

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Kliknij, aby powiekszyć fot. apops - Fotolia.com Co z fakturą na sprzedaż która nie doszła do skutku? Faktury, które nie dokumentują stanu rzeczywistego, winny zostać skorygowane.

W kwietniu 2018 r. spółka wystawiła dla kupującego faktury na dostawy towarów. Ich sprzedaż miała odbywać się na wcześniej ustalonych warunkach, z terminem płatności ustalonym na 30 dni. Spółka miała odebrać towar od swojego dostawcy i dostarczyć go kupującemu. Faktury zostały ujęte w rejestrach oraz deklaracjach VAT jako sprzedaż z wykazanym podatkiem należny. Niestety z uwagi na trudności finansowe spółki nie doszło do zakupu a następnie dostawy towaru na rzecz ostatecznego nabywcy. W maju 2018 r. spółka powiadomiła kupującego, że nie będzie w stanie zrealizować dostawy towarów, a kupujący może je nabyć u innych dostawców.Kupujący zrezygnował zatem z pozostałej części zamówienia oraz poprosił o wystawienie faktur korygujących . Nie dokonał też płatności za faktury wystawione w kwietniu 2018 r.W dniu 22 października 2020 r. spółka wystawiła fakturę korygującą do jednej z faktur dotyczących powyższej sprzedaży z 27 kwietnia 2018 r., która skorygowała pierwotne wartości z faktury do zera. Jako przyczynę korekty podano, że towar nie został wydany. Kupujący fakturę przyjął w dniu 5 listopada 2020 r.Zadano pytanie, czy opisane faktury mogą zostać skorygowane w oparciu o art. 106j ust. 1 pkt 5) ustawy o VAT - tj. stwierdzenie pomyłki w pozycji fakturze, a na skutek dokonanej korekty podatnikowi przysługuje prawo obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w pierwotnie wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów