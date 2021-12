Ryczał dla programisty w 2022 r. Kiedy i dla kogo 12% stawka podatku

Programiści jako, jedna z kilku grup zawodowych, zostali w ramach Polskiego Ładu objęci możliwością skorzystania z uprzywilejowanych stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Ustawodawca przewidział możliwość zastosowania 12% stawki podatkowej (do końca 2021 roku obowiązuje w tym zakresie stawka 15%).

Przeczytaj także: Programista i Nowy Ład. Jaka forma opodatkowania da najniższy podatek?

Z tego artykułu dowiesz się:

Kiedy programista może wybrać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Na co zwrócić uwagę rozważając ryczałt

Ile wyniesie nowa składka zdrowotna programisty przy opodatkowaniu ryczałtem

Do kiedy można zdecydować się na ryczałt

Gdzie i do kiedy złożyć oświadczenie o wyborze ryczałtu



związanych z wydawaniem:

– pakietów gier komputerowych (PKWiU ex 58.21.10.0), z wyłączeniem publikowania gier

komputerowych w trybie on-line,

– pakietów oprogramowania systemowego (PKWiU 58.29.1),

– pakietów oprogramowania użytkowego (PKWiU 58.29.2),

– oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu (PKWiU ex 58.29.3), z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie on-line,

Na co zwrócić uwagę rozważając ryczałt?

a) uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro, lub

b) uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2 000 000 euro.

Programiści współpracujący w oparciu o umowy B2B wraz z wejściem Polskiego Ładu będą mogli w 2022 r. skorzystać z możliwości opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych z 12% stawką podatku. Opcja ta dotyczy jednak tylko przychodów ze świadczenia ściśle określonych usług oraz nie może dotyczyć takich samych usług świadczonych na rzecz byłego pracodawcy.

Nowa składka zdrowotna

Przychód Składka miesięczna Składka roczna poniżej 60 tys. zł 324 zł 3 888 zł od 60 tys. zł do 300 tys. zł 540 zł 6 480 zł powyżej 300 tys. zł 972 zł 11 664 zł

Do kiedy można zdecydować się na ryczałt?

Jeżeli działalność programistyalbo, to opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych może okazać się atrakcyjne. Wariant ten mogą rozważyć przed wszystkim. Trzeba jednak zwrócić uwagę na brak możliwości rozliczenia się wspólnie ze współmałżonkiem.Ta forma opodatkowania nie jest przewidziana dla osób chcących w bliskiej przyszłości kontynuować współpracę ze swoim pracodawcą w tym samym zakresie. Należy mieć świadomość, że. Wówczas, od dnia uzyskania przychodu do końca roku podatkowego będzie musiał opłacać podatek dochodowy na zasadach ogólnych.W ramach nowych regulacji nie zmieniono dotychczasowejuprawniających do skorzystania z tej formy opodatkowania, wobec czego podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy:Za przejrzyste można uznać nowe zasady rozliczania składki zdrowotnej. O ile podatnikowi nie będzie niestety przysługiwało już prawo do odliczenia 7,75% zapłaconej składki zdrowotnej od podatku , tak sposób jej określenia nie jest skomplikowany i został wyrażony w trzech progach przychodu, gdzie wraz z przekroczeniem każdego z nich składka miesięczna odpowiednio wzrasta.Oznacza to, że osiągając przychód np. 15 000 złotych miesięcznie przez pierwsze 4 miesiące podatnik będzie opłacał składkę zdrowotną w wysokości 324 złote miesięcznie. Od momentu przekroczenia 60 000 zł przychodu od piątego miesiąca składka wzrośnie do 540 zł miesięcznie.Sporządzone na piśmie oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.