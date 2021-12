W najnowszym programie rządowym pojawiło się sporo zmian w systemie podatkowym. Mówi się o tym, że Nowy Ład uderzy szczególnie w jednoosobowe działalności gospodarcze, na których w dużej mierze oparta jest branża IT. Wielu programistów, a także innych specjalistów z tego sektora, pracuje bowiem na kontraktach B2B. Czy w 2022 roku nadal będzie im się to opłacało? Odpowiedzi na to pytanie poszukali eksperci Kodilla.com i Devire.

Co na to rynek IT?

Kliknij, aby powiekszyć fot. vege - fotolia.com Programista i Nowy Ład. Jaka forma opodatkowania da najniższy podatek? Po wejściu Nowego Ładu programiści pracujący w oparciu o kontrakt B2B, oprócz możliwości rozliczania się wg skali podatkowej (17% w pierwszym i 32% w drugim progu) oraz 19% stawki podatku liniowego, będą mogli wybrać także opcję ryczałtu ewidencjonowanego z 12% stawką podatku. To jednak nie wszystko. Część z nich będzie mogła skorzystać z tzw. ulgi IP Box, gdzie stawka podatku to tylko 5%.

Czy programiści stracą na Nowym Ładzie?

Jest też dobra wiadomość. 5% podatku dochodowego dla programistów

Co zatem robić, by mieć taką pewność?

Czy w 2022 roku będzie opłacało się być programistą?

Wśród najkorzystniejszych rozwiązań, które ma wprowadzić nowa regulacja, wydaje się być możliwość. Nowe stawki to 14% dla lekarzy, dentystów, pielęgniarek, położnych, architektów i inżynierów oraz. W porównaniu z 17% stawką w ramach skali podatkowej (w drugim progu 32%) i 19% stawką na podatku liniowym, wydaje się to bardzo atrakcyjne.Co prawda ryczałt pozbawia programistów możliwości skorzystania z odliczeń kosztów uzyskania przychodu (paliwo, zakup sprzętu, opłaty za telefon czy internet), jednak to wciąż dobra opcja. Tak reklamują ją twórcy Nowego Ładu.- zastanawia się Michał Młynarczyk, prezes Devire Group. Jak dodaje, nowa regulacja budzi wiele kontrowersji wśród pracodawców i pracowników, zwłaszcza tych, którzy świadczą obowiązki na podstawie kontraktów B2B . A wśród nich sporą grupę stanowią przedstawiciele branży IT.- mówi Maciej Olaczek, prezes Kodilla.com. W związku z planowanymi zmianami szkoła dostaje coraz więcej pytań od osób zainteresowanych zmianą branży. Wiele z nich zastanawia się, czy rozpoczęcie pracy na stanowisku programisty nie jest receptą na Polski Ład.Skutki wprowadzonych zmian, czyli do 10.000 zł netto miesięcznie. Nie przekroczą oni bowiem drugiego progu podatkowego, a do tego mogą się rozliczać w formie ryczałtu lub skorzystają z ulgi IP Box.- wyjaśnia Iwona Soroko-Pasiroska, Senior Account Manager w Devire.Oprócz możliwości rozliczania w oparciu o ryczałt, programiści mogą jednak skorzystać z innej, funkcjonującej już formuły, tzw.. Jest to preferencyjna forma opodatkowania dochodów uzyskiwanych ze sprzedaży produktów i usług wytwarzanych w oparciu o prawo własności intelektualnej. Warunkiem dla skorzystania jest prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej bezpośrednio związanej z wytworzeniem, rozwinięciem lub ulepszeniem kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.- wymienia Maciej Olaczek.Dzięki temu, przy odpowiednio skonstruowanej umowie współpracy B2B, podatek dochodowy teoretycznie wyniesie zaledwie 5%. Zakładając zatem w dużym uproszczeniu, że programista osiągałby na kontrakcie, podczas gdy jego koleżanka z działu marketingu w tej samej firmie zarabiająca tyle samo, również na B2B, musiałaby zapłacić 1700 zł (na skali podatkowej) i 1900 zł (podatek liniowy).oraz 20.400 i 22.800 zł dla specjalistki od marketingu. Różnica jest kolosalna.Tu jednak konieczne jest pewne wyjaśnienie. Tak byłoby w przypadku, gdyby IP Box obejmował pełne honorarium. W jego skład mogą jednak wchodzić również usługi, których nie dotyczy przekazanie autorskich praw majątkowych, a zatem niepodlegających uldze, np. konsultacje.Niestety jest tutaj cała masa zawiłości. Wykładni należy szukać m.in. w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, która opisuje, czym są prace rozwojowe. Jednak nawet po spełnieniu wymogów definicji tego rodzaju prac należy pamiętać, że muszą one stanowić tzw. byty twórcze i systematyczne. Niestety ani twórczość, ani systematyczność nie są zbyt ostro zdefiniowane w przepisach podatkowych. Co więcej, osoby, które skorzystać z IP Box muszą również m.in. wyodrębnić każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej w prowadzonych księgach rachunkowych i spełnić szereg innych wymogów bez 100-procentowej gwarancji, że w przyszłości urząd skarbowy czegoś nie zakwestionuje.- opowiada Mateusz, back-end developer świadczący usługi w ramach kontraktów B2B.Odpowiedź urzędu skarbowego liczy 18 stron.- podkreśla.- relacjonuje Iwona Soroko-Pasiroska.Jak czytamy w portalu Wynagrodzenia.pl, w okresie od maja 2020 do kwietnia 2021. Nieznacznie niższe podwyżki otrzymali. Pracodawcy zadeklarowali też, że na kolejny rokJeżeli spojrzymy na medianę zaprezentowanych wynagrodzeń, najwięcej zarabia Programista Frontend - wskazują Wynagrodzenia.pl, a najmniej Specjalista ds. wsparcia IT. Najbardziej zróżnicowane rynkowo płace są zaś na stanowisku Analityka danych (5.239 zł). Najbardziej spójne są wynagrodzenia całkowite wypłacone specjalisty ds. wsparcia IT. W innym artykule portal przywołuje też raport płacowy firmy Dice, zgodnie z którym analitycy cyberbezpieczeństwa odnotowali średni wzrost wynagrodzeń w 2020 roku o 16,3 % r/r. Ich średnia roczna pensja w 2020 roku wyniosła 103 106 USD. Jak wynika z raportu, jest to największy wzrost wynagrodzeń wśród stanowisk IT Warto dodać, że branża IT doskonale poradziła sobie z kryzysem, który pojawił się wraz z wybuchem pandemii, a nawet na nim skorzystała (raport Devire Market Insight „Branża IT 2021/22”). W 2021 roku 4-krotnie zwiększyła się liczba ekspertów z branży IT, którzy dostali podwyżkę (61%). Dla porównania w 2020 roku tylko 14% ankietowanych zadeklarowało wzrost wynagrodzenia.- potwierdza Maciej Olaczek z Kodilla.com.