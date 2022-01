Nie wiesz jaką stawkę VAT lub ryczałtu zastosować? Złóż wniosek o wiążącą informację stawkową

W obliczu zmian wprowadzonych w Polskim Ładzie wielu podatników nie wie, jaką stawkę ryczałtu może zastosować czy z jakich ulg podatkowych skorzystać. Wątpliwości najlepiej rozwiać uzyskując indywidualną interpretację podatkową. W razie kontroli skarbowej przedsiębiorca będzie miał wówczas dowód na to, że działa zgodnie z prawem. Jeśli więc zbliża się termin, w którym trzeba określić stawki VAT lub ryczałtu, warto jak najszybciej złożyć odpowiednie wnioski, aby następnie stosować właściwe stawki.

Jakie wnioski przedsiębiorca może złożyć w razie wątpliwości?

Jak wypełnić wnioski?

Ile kosztuje złożenie wniosku?

Dwa podstawowe wnioski, jakie może złożyć podatnik to:oraz. Oba należy skierować bezpośrednio do Krajowej Informacji Skarbowej (KIS). Mogą mieć one postać pisemną, wystarczy wydrukować odpowiedni formularz i wysłać go pocztą na adres KIS. Alternatywą jest wysłanie wniosku elektronicznie za pomocą portalu ePUAP i Profilu Zaufanego. Następnie KIS ma do 3 miesięcy, aby odpowiedzieć na wniosek i wydać interpretację.We wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej przedsiębiorca może zapytać jakie przepisy podatkowe będą w jego przypadku miały zastosowanie oraz przedstawić stan faktyczny dotyczący swojej działalności.Pobierz bezpłatnie wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej (formularz podatkowy ORD-IN).– tłumaczy Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy w firmie inFakt.Warto pamiętać, że. Oznacza to, że nie będzie miała zastosowania w innych sprawach. Informacja wydana dla innego podmiotu może jedynie pomóc zrozumieć przedsiębiorcy jego sytuację, ale nie można powoływać się na nią np. w przypadku kontroli.Kolejnym wnioskiem, z którego warto skorzystać w razie wątpliwości, jest. Co prawda w ten sposób wyznacza się stawkę VAT, ale może on również pomóc w ustaleniu kodu PKWiU, z którą jest powiązany.– mówi ekspert.Każdy wniosek składa się z części głównej oraz załącznika. Należy je wypełnić zgodnie z instrukcją.– podkreśla Piotr Juszczyk.Opłata skarbowa wynosi 40 zł za każdą sprawę. Oznacza to, że jeśli podatnik we wniosku prosi o wyznaczenie kilku powiązanych ze sobą stawek, to powinien z góry zapłacić odpowiednią wielokrotność tej kwoty.W przypadku wysyłki listownej dowód zapłaty trzeba dołączyć do wniosku. Z kolei jeśli wniosek jest składany przez ePUAP, system umożliwi automatyczną płatność lub pozwoli na dodanie potwierdzenia zapłaty w załączniku.